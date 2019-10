Scadenze fiscali novembre 2019: Iva, contributi e fatture differite

Arriva novembre e come molte contribuenti già sanno anche questo mese è fitto di scadenze fiscali; al netto di possibili proroghe e anticipazioni, slittamenti e anticipazioni, ecco il calendario.

Scadenze fiscali novembre 2019: dai corrispettivi all’acconto Iva

Il 15 novembre sarà il turno della registrazione dei corrispettivi per commercio al minuto, grande distribuzione, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e pro loco. Nella stessa giornata bisognerà operare l’emissione e la registrazione delle fatture differite per i beni spediti nel mese precedente. Tre giorni dopo, il 18 novembre, tocca al versamento dei contributi per ex Enpals, lavoratori dello spettacolo, gestione separata Inps, collaboratori a progetto e occasionali, Inpgi, giornalisti; quindi, si dovrà procedere alla liquidazione e al versamento dell’Iva in relazione al mese precedente, al pagamento della Tobin Tax per banche, società fiduciarie e imprese di investimento, diametralmente, i sostituti d’imposta dovranno effettuare il versamento delle ritenute mentre anche alle Pubbliche amministrazione spetterà il versamento dell’Iva.

Poi appuntamento al 20 novembre con il versamento dei contributi per le provvigioni del terzo trimestre per gli amministrati Enasarco; la scadenza per il versamento e la denuncia delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro agricoli all’ENPAIA è fissata invece al 25 novembre. Sempre in questa data bisognerà procedere alla comunicazione degli elenchi riepilogativi Intrastat. Così si arriva al 27 novembre, giorno del versamento dell’acconto Iva per l’anno 2019. Infine, il 30 novembre, si paga la definizione agevolata relativa al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali.

Altre importanti scadenze fiscali di novembre 2019

Lunedì 11 novembre, scadono i termini per l’invio telematico del modello 730 integrativo e della dichiarazione unificata. Inoltre, venerdì 15 novembre, scade il termine per l’annotazione separata nel registro corrispettivi, per la fatturazione differita e per il ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’Iva mensile. Appuntamento a mercoledì 20 novembre con il termine per richiedere l’ecobonus per l’acquisto di auto a basso impatto ambientale.