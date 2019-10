Bollo auto 2020: controllo con nuovi tutor autostradali, cosa è previsto?

Bollo auto 2020 sotto controllo da parte dei tutor autostradali? Sulla questione c’è una informazione un po’ confusionaria e contraddittoria, pertanto non ci resta che mettere un po’ d’ordine e controllare la veridicità delle informazioni. Partendo da cosa sono i nuovi tutor autostradali e quali sono le loro principali funzioni, e se tra queste spicca anche il monitoraggio dei pagamenti in regola relativi all’assicurazione e al bollo auto.

Bollo auto 2020: nuovi tutor autostradali, cosa sono e come funzionano

Era la fine del mese di luglio 2018 quando sulle autostrade italiane sono stati attivati i nuovi tutor SICVe-PM, acronimo che sta per Sistema Informativo per il Controllo della Velocità – Plate Matching. Questi dispositivi hanno sostituito le vecchie apparecchiature poiché su queste vi erano problematiche legali relative a dei brevetti e a delle tecnologie rivendicate da un’azienda a cui poi la giustizia ha dato ragione. Da qui è venuta fuori la necessità di sostituire i vecchi tutor con quelli nuovi, caratterizzati da una nuova tecnologia di monitoraggio ideata da Autostrade Tech. La gestione di tali tutor e della relativa tecnologia è stata poi affidata alla Polizia Stradale.

Il compito di questo tutor SICVe-PM è quello di controllare il flusso del traffico da stazioni periferiche la cui installazione avviene in determinati tratti del punto autostradale. I sensori rilevano il flusso del traffico ma anche la velocità (sia istantanea sia media) dei veicoli. Nel caso in cui un automobilista commetta infrazione, superando (in media o nell’immediato) i limiti di velocità, il tutor segnala la sua targa e invia i dati al centro di controllo per ulteriori verifiche. In caso di accertamento della violazione, l’automobilista riceverà al proprio domicilio la sanzione prevista.

Condono decennale bollo: cosa succede per i prossimi anni?

Bollo auto 2020: i tutor SICVe-PM controllano la regolarità dei pagamenti?

Spesso si è parlato di come i nuovi tutor potessero anche consentire di effettuare controlli più intensi sul veicolo e sull’automobilista, come ad esempio verificare la regolarità dei pagamenti con l’assicurazione e soprattutto il bollo auto. Tuttavia, tali notizie, spesso ripetute nel corso dell’ultimo anno, sono completamente false. Il compito dei tutor è quello di controllare la velocità e il flusso del traffico, non certo quello di fare una diapositiva a raggi X della macchina per capire cosa è stato pagato (e cosa è in regola) e cosa no. Insomma, per il momento gli attuali tutor non possono avvalersi di una funzione simile: forse lo faranno in futuro, ma adesso una tale funzionalità è esclusa dal novero di quelle preposte.