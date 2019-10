Bollo auto 2019: condono decennale, cosa succede per i prossimi anni?

Praticamente quasi ogni anno si parla di voler abolire il bollo auto. Lo stesso si è fatto per il bollo auto 2019, mentre per quello del prossimo anno ancora non è uscita una promessa del genere. Con un governo già formato non vi è alcuna necessità di fare presa sull’elettorato promettendo di abolire una delle tasse più odiate dagli italiani, perché gravante su un bene di proprietà come l’automobile.

Bollo auto 2019: la novità dello strappacartelle

Lo scorso anno, nella Legge di Bilancio 2019, si era introdotto la norma strappacartelle, una sorta di condono per le cartelle notificate tra il 2000 e il 2010 riguardanti bollo auto, multe stradali e imposte locali, a condizione che l’importo richiesto fosse inferiore a 1.000 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. La norma ha agito dunque sul bollo auto non pagato tra il 2000 e il 2010 e su tutti quei debitori nei confronti delle Regioni che, in un certo senso, l’hanno fatta franca.

Abolizione bollo auto: se ne parla sempre, ma a chi conviene?

Chi invece ha sempre regolarmente pagato il bollo auto lo ha continuato a pagare anche nell’anno in corso e lo stesso farà negli anni a venire. Tempo fa si era parlato di voler abolire l’imposta dando indipendenza alle Regioni, ma queste ultime, con ogni probabilità, non si sarebbero mai private di una tale imposta, che genera nelle loro casse un ammontare complessivo di 7 miliardi di euro. Dunque, perché abolire un’entrata sicura?

Salta il condono esattoriale in Piemonte: la vicenda

Quali novità in arrivo nel 2019?

Cosa succederà il prossimo anno? Assolutamente nulla: il bollo auto rimarrà lì dov’è e continuerà a gravare sulle teste dei contribuenti italiani. Si parla spesso invece di una sua riformulazione, finalizzata prevalentemente a colpire i mezzi più inquinanti e a riparametrare il costo in base al tasso di inquinamento prodotto dall’auto, così come ai chilometri percorsi. Al momento, nulla di tutto questo dovrebbe accadere (ma a breve, molto probabilmente, sì), così come non ci sarà alcun nuovo condono o norma strappacartelle bis.