Pensioni ultima ora: classifica mondiale su 37 Paesi, Italia 27esima

Pensioni ultima ora: dopo avervi parlato negli ultimi giorni dei possibili effetti delle ultime misure previdenziali nei prossimi anni, ci soffermiamo sulla situazione previdenziale italiana fotografata in un contesto internazionale. Nella classifica Mercer Global Pension Index, report giunto alla sua undicesima edizione, il nostro Paese risulta al 27esimo posto su un totale di 37 Paesi. Vediamo con quali indicatori è stata stilata la classifica e cosa ha influito nella valutazione sull’Italia.

Pensioni ultima ora, macroaree e indicatori

Lo studio si fonda su tre macroaree e quaranta indicatori. Le aree sono “adeguatezza” ovvero il livello delle prestazioni erogate per la media dei lavoratori; “sostenibilità” che raggruppa indicatori come il livello di adesione a fondi di previdenza complementare e a fondi pensione, aspetti demografici e “integrità” in cui, ad esempio, ricade la fiducia dei cittadini verso il sistema previdenziale. In totale sono invece 40 gli indicatori utilizzati per l’analisi complessiva.

Classifica completa

La classifica vede sul podio dei primi 3: Paesi bassi, Danimarca, Australia. Mentre l’ultimo, al 37esimo posto, è la Thailandia. Prima dell’Italia, al 26esimo posto c’è l’Indonesia, e dopo al 28esimo posto c’è la Corea.

Di seguito la classifica completa.



Paesi Totale Adeguatezza Sostenibilità Integrità

1 Paesi Bassi 81,0 78,5 78,3 88,9 2 Danimarca 80,3 77,5 82,0 82,2 3 Australia 75,3 70,3 73,5 85,7 4 Finlandia 73,6 73,2 60,7 92,3 5 Svezia 72,3 67,5 72,0 80,2 6 Norvegia 71,2 71,6 56,8 90,6 7 Singapore 70,8 73,8 59,7 81,4 8 Nuova Zelanda 70,1 70,9 61,5 80,7 9 Canada 69,2 70,0 61,8 78,2 10 Cile 68,7 59,4 71,7 79,2 11 Irlanda 67,3 81,5 44,6 76,3 12 Svizzera 66,7 57,6 65,4 83,0 13 Germania 66,1 78,3 44,9 76,4 14 Regno Unito 64,4 60,0 55,3 84,0 15 Hong Kong SAR 61,9 54,5 52,5 86,9 16 Malesia 60,6 50,5 60,5 76,9 16 USA 60,6 58,8 62,9 60,4 18 Francia 60,2 79,1 41,0 56,8 19 Perù 58,5 60,0 52,4 64,7 20 Colombia 58,4 61,4 46,0 70,8 21 Polonia 57,4 62,5 45,3 66,0 22 Arabia Saudita 57,1 59,6 50,5 62,2 23 Brasile 55,9 71,8 27,7 69,8 24 Spagna 54,7 70,0 26,9 69,1 25 Austria 53,9 68,2 22,9 74,4 26 Sud Africa 52,6 42,3 46,0 78,4 27 Indonesia 52,2 46,7 47,6 67,5 27 Italia 52,2 67,4 19,0 74,5 29 Corea 49,8 47,5 52,6 49,6 30 Cina 48,7 60,5 36,7 46,5 31 Giappone 48,3 54,6 32,2 60,8 32 India 45,8 39,9 44,9 56,3 33 Messico 45,3 37,5 57,1 41,3 34 Filippine 43,7 39,0 55,5 34,7 35 Turchia 42,2 42,6 27,1 62,8 36 Argentina 39,5 43,1 31,9 44,4 37 Thailandia 39,4 35,8 38,8 46,1 Media ponderata 59,3 60,6 50,4 69,7 Fonte Mercer 2019

Rispetto all’Italia è da notare che in una delle tre macroaree cioè sulla “sostenibilità” registra il punteggio (19) più basso rispetto a tutti i Paesi.

Cosa fare per il futuro, il commento

Pensioni ultima ora – Come riporta il quotidiano economico Il Sole 24 Ore il giudizio nei confronto dell’Italia è da guardare in proiezione. Marco Valerio Morelli, amministratore delegato di Mercer Italia ha spiegato: «Sebbene l’adeguatezza delle pensioni erogate oggi in Italia sia più che soddisfacente, il valore della macro area sostenibilità ci dice che questo in futuro potrebbe non essere più vero».

Secondo l’esperto in Italia si dovrebbe incrementare il modello nei piani pensionistici privati «e nel conseguente livello di attività delle pensioni private rispetto ad altre economie di Paesi sviluppati». Queste le conclusioni a cui giunge Morelli: «la vera area di miglioramento, per l’Italia, ha a che fare con la mancanza di un approccio multi-pilastro al sistema pensionistico. In una prospettiva di medio-lungo periodo, è arrivato il momento di cercare un nuovo equilibrio, sia per le generazioni anziane, che potrebbero ancora voler contribuire al benessere più ampio del sistema Paese, sia per le giovani generazioni, che rischiano di dover pagare un conto insopportabile».