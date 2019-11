Pensioni ultima ora: M5S, Opzione Donna entra in Manovra 2020

Pensioni ultima ora: non solo Quota 100. Adesso i riflettori si accendono su un’altra misura che consente in particolare alle donne l’accesso alla pensione: Opzione Donna. L’argomento è seguito da tempo, con attenzione, dalla deputata del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni.

Opzione Donna inserita in prossima Legge di Bilancio

Proprio Spadoni, tramite Facebook è tornata sul tema. “Un’ottima notizia: la proroga di #OpzioneDonna sarà inserita nella prossima Legge di Bilancio. Significa che le lavoratrici pubbliche e private potranno andare in pensione anticipatamente nel 2020”.

Nel corso degli ultimi giorni, sui social, la deputata ha dato voce a donne lavoratrici interessate dalle modifiche del sistema previdenziale entrate in vigore in Italia negli ultimi anni. “Per il MoVimento 5 Stelle era urgente intervenire sulla Legge Fornero che ha così tanto penalizzato le donne”.

Pensioni ultima ora, il caso

Una di queste storie riguarda Antonella che nel 2018, a 59 anni e mezzo, ha perso il lavoro. Spadoni, tramite la sua pagina Facebook, ha dato voce alla stessa Antonella che ha spiegato: “Mi sono trovata in un limbo: ero troppo vecchia per cominciare da capo e troppo giovane per andare in pensione. Dopo la riforma Fornero avrei dovuto aspettare i 67 anni per percepire la pensione di vecchiaia. Questo mi ha spiazzato completamente, mi ha messo in discussione come donna, come mamma e come moglie”.

Quella di Antonella è una delle tante situazioni rispetto a cui viene in soccorso Opzione Donna. “Grazie alla proroga di Opzione Donna nella scorsa manovra, Antonella è andata in pensione; anche quest’anno, grazie al lavoro del Governo e del Parlamento, questa misura sarà inserita in legge di bilancio e le donne potranno andare in pensione anticipatamente nel 2020. Sentite le parole di Antonella che ci rendono orgogliosi del nostro lavoro”. Questo l’intervento conclusivo dell’esponente dei 5 Stelle Maria Edera Spadoni

Opzione Donna, definizione

Pensioni ultima ora – Si tratta, come è è scritto sul portale Inps, di una prestazione economica erogata, a domanda, alle lavoratrici dipendenti e autonome che, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge, optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione. Qui un articolo che descrive i requisiti di accesso.