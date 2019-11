Legge 104: trasferimento lavoratore, quando scatta il divieto. La sentenza

I lavoratori che usufruiscono della Legge 104, la normativa che concede diversi benefici relativi all’assistenza di un proprio congiunto disabile, non possono essere trasferiti, neanche all’interno della stessa unità produttiva.

Legge 104: il caso su cui si è espressa la Cassazione

I lavoratori che usufruiscono della Legge 104 non possono essere trasferiti, neanche nella stessa unità produttiva: questo è quanto ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza; gli ermellini si sono espressi in merito al caso di una lavoratrice che assisteva un parente disabile che era stata trasferita in un’altra sede della sua azienda ma comunque nella stessa unità produttiva.

Legge 104: permesso disabili per urgenza, in che caso si può usare?

Il ricorso contro il trasferimento della suddetta lavoratrice era stato rigettato in tutti i gradi di giudizio inferiori poiché, secondo i magistrati chiamati a esprimersi, “pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della persona disabile assistita”, il trasferimento ad altra sede “non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all’assistenza”.

Cosa hanno stabilito gli Ermellini?

Una volta arrivata in Cassazione, però, questa decisione è stato completamente rovesciata: per gli alti giudici, che a loro volta si sono basati su quanto disposto dall’articolo 33 della Legge 104, sussiste un divieto assoluto di trasferimento per i lavoratori che assistono un congiunto disabile. Per gli ermellini, in pratica, la distanza incide sempre sulla possibilità e sulla qualità di assistenza che il lavoratore fornisce al proprio congiunto disabile: un trasferimento in un altro luogo (anche se nella stessa unità produttiva), quindi, incide su un diritto che gli è garantito.

Fantacalcio 2020: i migliori centrocampisti dopo 10 giornate

Per usare le stesse parole dell’ordinanza, il divieto di trasferimento “opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi”. Naturalmente, è bene sottolinearlo, il trasferimento diventa legittimo una volta incassato il benestare del lavoratore, il che non era successo in questo caso.