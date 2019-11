Estratto conto carta di credito all’Agenzia Entrate: la circolare ufficiale

Per recuperare dalle frodi Iva soprattutto dal commercio online, la commissione Ue ha pensato bene di introdurre per le banche e le società di carte di credito l’obbligo di trasmettere i dati sugli estratti conto della carta di credito al fisco del proprio Paese. Dalle stime incluse nel report dell’Ue si evince la possibilità di recuperare 1,2 miliardi di euro sulle frodi transfrontaliere relative all’Iva nel commercio online. Stando a una prima valutazione, infatti, il recupero delle perdite Iva dovrebbe superare il costo dell’iniziativa. Come riporta Italia Oggi, però, c’è un tassello che potrebbe scombinare le previsioni, ovvero la cooperazione con i Paesi terzi.

Il commercio online nel mirino del fisco, dunque, visto che circa il 90% degli acquisti fatti sui negozi online vengono effettuati tramite metodi tracciabili (bonifici e carta di credito soprattutto). Si precisa tuttavia che le segnalazioni riguarderanno solo quelle operazioni che coinvolgono più di 25 pagamenti conteggiati in un trimestre per uno specifico operatore. Il quotidiano prevede quindi due scenari presumibili. Il primo prevede il collegamento tra le banche dati nazionali per mezzo di un’interfaccia elettronica, tramite la quale potrebbero operare i funzionari che si occuperanno di scovare le frodi (i dati verrebbero conservati, e sarebbero dunque controllabili, per un decennio).

Il secondo scenario permettere di memorizzare e aggregare in un sistema centralizzato tutti i dati di pagamento per un determinato fornitore per un lasso di tempo di 2 anni su un’interfaccia centrale gestita direttamente dalla Commissione Ue, attraverso le quali i funzionari potrebbero individuare le frodi tramite ricerche dettagliate. Potrebbe tuttavia emergere un problema importante sotto questo aspetto: quella della privacy e dei dati sensibili dei cittadini.

