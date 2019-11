Pensioni ultime notizie: Quota 100, Cottarelli “peggiorato costo previdenza”

Il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli ha scritto un libro intitolato “Pachidermi e Pappagalli” edito da Feltrinelli, nel quale smonta alcune bufale che hanno girato (e continuano a girare) attorno all’economia. Per l’occasione è stato intervistato dal Corriere della Sera, rilasciando dichiarazioni importanti sul tema previdenziale, sull’azione del criticato governo Monti, sui mali di Quota 100 e lanciando una proposta per aumentare la natalità.

Pensioni ultime notizie: Cottarelli sul governo Monti

Quanto fatto in questo periodo sulla previdenza ha come unico fine quello di superare i limiti della Legge Fornero. Quota 100 era solo il primo step del governo giallo-verde, che poi avrebbe dovuto proseguire con Quota 41 dopo 3 anni di vita della transitoria Quota 100. La Legge Fornero è stata attuata durante il governo Monti, oggi criticatissimo, ma che Cottarelli difende con forza. “Critico chi critica Monti. Che poi, ricordiamolo, era sostenuto da tutti i partiti, tranne Lega e Italia dei Valori. Il suo governo fece ciò che in quel momento era necessario per evitare il peggio. Che questo non fosse sufficiente è un’altra storia. L’intervento della BCE per ridurre i tassi, effettivamente, arrivò in ritardo, perché c’erano delle resistenze nel Nord Europa”. La cosa certa, afferma Cottarelli, è che chi critica Monti oggi, a quel tempo proponeva “politiche che avrebbero portato all’uscita dell’Italia dall’euro”.

Pensioni ultime notizie: Cottarelli su Quota 100

Nell’intervista c’è spazio anche per le pensioni e, ovviamente, per la chiacchierata misura Quota 100, che la Manovra 2020, giudicata da Cottarelli “neutra” e che “anzi, un po’ peggiora i conti pubblici”, non ha alterato. “Il reddito di cittadinanza parte da un principio giusto: dare un sostegno rispetto all’aumento della povertà, ma è stato fatto male, perché favorisce i single e penalizza le famiglie numerose, dove è più diffusa la povertà, non tenendo conto del diverso potere d’acquisto tra Nord e Sud”. E su Quota 100? La misura “ha peggiorato l’andamento della spesa previdenziale, che già era poco rassicurante prima”. A tal proposito Cottarelli rilancia una proposta che ritiene da approfondire, ovvero quella di anticipare la pensione a chi fa più figli. “Secondo me avrebbe il vantaggio di incentivare la natalità senza un costo immediato per lo Stato”.

