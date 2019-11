Concorso Regione Campania 2019: risultati online da oggi, dove vederli

Concorso Regione Campania 2019: l’11 novembre 2019 è una data importante per tutti coloro che hanno partecipato alla prova concorsuale. Infatti era stata annunciata come la data in cui sarebbe stato pubblicato l’esito provvisorio delle prove preselettive categoria D. E cosi è stato.

Concorso Regione Campania cat. D, pubblicato link e pdf ammessi prova scritta

Infatti al link è possibile consultare l’avviso con punteggi e soglie minime di riferimento per ciascuno degli otto profili.

Ecco il testo pubblicato sul sito riqualificazione.formez.it: “Si procede alla pubblicazione degli otto elenchi alfabetici, provvisori, degli ammessi alla prova scritta, di cui al bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato, presso la Regione Campania e gli enti locali della Regione, di n. 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D, diversi profili come indicato nella tabella seguente unitamente alle relative soglie di ingresso”.

Tra gli 8 profili la soglia più alta riguarda quello di addetto alla Comunicazione Codice CID).

Profilo Soglia di ingresso

CFD 45

AMD 45

TCD 42

ITD 39

CID 57

CUD 45

SAD 30

VGD 53

Verso la prova scritta

Concorso Regione Campania – L’annuncio era arrivato, direttamente dal Formez, venerdì scorso. “Entro lunedì saranno pubblicati gli elenchi della categoria D; sono terminate oggi le correzioni della categoria C. Dal 17 ottobre ad oggi abbiamo corretto 143.000 prove”.

Sui tempi relativi alle correzioni non sono mancate le polemiche. C’è chi ha trovato eccessivamente lungo il periodo intercorso tra le prove preselettive effettuate dal 2 al 24 settembre 2019 e la data odierna con il primo responso.

Vediamo un dato relativo ai numeri. Su un totale di 143 mila presenti (erano state oltre 300 mila le domande pervenute) la distribuzione tra candidati per ruolo da diplomati e da laureati è stata la seguente: circa 102 mila candidati per i 1280 posti e circa 40 mila per i posti da categoria D.

Come raccontato in questo nostro articolo le procedure concorsuali hanno riguardato infatti sia selezioni per personale di categoria C e di categoria D. Le prove preselettive del concorso Ripam Campania si sono svolte dal 2 al 24 settembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La prova scritta sarà articolata su 60 domande a risposta multipla, differenti per ciascuno degli otto profili.

