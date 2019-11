Condividi su

Agenzia delle Entrate: virus camuffato nella mail truffa, cosa fare

Attenzione alle mail che sembrano essere indirizzate dall’Agenzia delle Entrate: al loro interno un pericoloso virus informatico.

Agenzia delle Entrate: come si chiama il virus?

Molti utenti negli ultimi tempi stanno ricevendo delle mail da indirizzi che sembrano in qualche modo collegati all’Agenzia delle Entrate; di seguito ne vengono riportati alcuni individuati dalla stampa specializzata: agenziaentrate.icu, agenziaentrateinformazioni.icu, agenziainformazioni.icu. Tuttavia, nessuno di questi indirizzi di posta elettronica ha niente a che vedere con l’Agenzia nonostante la somiglianza di dicitura. D’altra parte, da questi indirizzi mail vengono inviati dei messaggi che in tutto e per tutto potrebbero trarre in inganno un osservatore poco attento; infatti, recano il logo dell’AdE e anche il layout sembra autentico.

Detto ciò, alle mail provenienti da questi indirizzi viene allegato un file di testo denominato “Verdi.docx”. Sarà molto importante non aprirlo: dal nome non si percepisce alcun pericolo, d’altro canto, aprendo il file word si scaricherà sul proprio pc un temibile virus informatico meglio conosciuto con il nome di “Maze”

Cosa fa il virus?

“Maze” è più precisamente un rasomware; in pratica, questo tipo di virus, una volta scaricato prende il controllo del dispositivo. In questo caso, significa che tutti i file presenti sul Pc saranno criptati, per dirla in breve bloccati, sostanzialmente non vi si potrà più accedere; dopodiché lo stesso virus comunicherà come fare a sbloccare il pc tenuto in ostaggio tramite un fil.txt contenente delle vere e proprie istruzioni per consegnare il riscatto. Di solito, i criminali informatici che utilizzano questo tipo di truffa chiedono al malcapitato utente una cifra compresa tra i 500 e i mille euro da corrispondere in Bitcoin che andranno versati su un wallet da raggiungere con il browser TOR, il motore di ricerca che si utilizza per il deep web.

Come ci si può difendere da questo tipo di raggiro? Innanzitutto, come in tutti i sequestri, non è detto che pagando la cifra richiesta ci si veda restituire il maltolto; fatto sta che scaricato il virus è praticamente impossibile eliminarlo: se si vuole rientrare in possesso dei propri file basterà ripristinare un backup o comunque formattare il disco. Un’ipotesi estrema, poiché molti file potrebbero andare persi, che si può evitare sicuramente con un po’ di prudenza e comunque dotandosi di un buon antivirus.

