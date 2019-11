Condividi su

Pensioni ultime notizie: Salvini su Quota 100 “restituito anni di vita”

Sul fronte pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini su Quota 100, misura da lui fortemente voluta, sebbene sperimentale e transitoria, che nei suoi piani sarebbe stata seguita da Quota 41 per tutti. Il governo giallo-verde è poi caduto e il verde è stato soppiantato dal rosso, con Salvini che è finito all’opposizione. Ora Quota 100 è invisa a una certa parte della politica (e non solo) perché va a sfavorire alcune categorie (giovani e donne, in primis) ed è vista pertanto come spreco di risorse. Ospite a DiMartedì, Salvini ha difeso la sua misura, affermando che ha restituito anni di vita ad alcuni lavoratori “con la schiena rotta”.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 e le promesse mancate

Durante l’ultima puntata di DiMartedì, il conduttore Giovanni Floris mostra a Salvini un cartello avente come oggetto Quota 100 e le promesse mancate. Il cartello mostra alcuni dati importanti, come ad esempio le 70 mila domande in meno del previsto, i 4 giovani occupabili per ogni 10 usciti che lasciano dunque 6 posti vacanti e 3 miliardi di euro spesi solo nel 2019, con una stima iniziale di 18 miliardi nel triennio. Salvini, però, non ci sta: “Mi dovrebbe far vedere quanti ne sono usciti” (220 mila), tutti lavoratori che sono stati “liberati dalla gabbia della Legge Fornero”, commenta Salvini. E a Floris che poi rimarca sui soldi spesi, il leader leghista risponde: “Ma lei sa che c’era gente con la schiena rotta e con le mani che non funzionavano più a cui abbiamo restituito 3-4 anni di vita e lasciato il suo posto di lavoro a un ragazzo di 20 anni, facendo così contenti il 60enne e il 20enne”.

Pensioni ultime notizie: Quota 100, chi paga il conto?

Floris commenta che il conto di questa operazione, però, è stato lasciato alle nuove generazioni, ai lavoratori di oggi. “Sa cosa possiamo fare per risparmiare?”, conclude Salvini. “La prossima legge decreterà che la pensione sarà data quando sarai sotto terra al cimitero, così lo Stato risparmia un sacco di soldi”.

