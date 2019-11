Condividi su

Bollo auto elettriche e ibride 2020: agevolazioni e sconti per regione

Il bollo auto continua a essere oggetto di ricerche sul web da parte degli utenti, soprattutto quando si parla di sconti e agevolazioni. Chi è intenzionato ad acquistare un’auto nuova, si sarà sicuramente interessato alle auto elettriche e ibride: in primis perché inquinano di meno, in secondo luogo perché avranno sicuramente saputo degli sconti e delle agevolazioni che alcune Regioni hanno applicato all’imposta su questa tipologia di veicoli.

Bollo auto: come funziona adesso e quali sono le esenzioni

Il bollo auto attuale viene calcolato in base alla potenza del veicolo e alla classe di emissioni ed è un’imposta regionale, ovvero è una tassa di competenza delle Regioni, le quali pertanto decidono su eventuali sconti, riduzioni, esenzioni e agevolazioni in autonomia. E così avviene per quanto riguarda gli sconti “ambientali”. Le principali esenzioni di cui siamo a conoscenza riguardano senz’altro le auto storiche (da vent’anni in su, in alcune Regioni, e quelle ultra-trentennali). Ma anche le nuove auto elettriche e ibride sono oggetto di sconti in alcune Regioni, anche per compensare l’elevato prezzo di listino che caratterizza questi veicoli (e che quindi non sono accessibili a tutti, amore per l’ambiente o meno).

Bollo auto elettriche e ibride: come funziona nelle Regioni

Come abbiamo anticipato gli sconti, le agevolazioni e le esenzioni sono decise in autonomia dalle singole Regioni. Non abbiamo pertanto un quadro unico e generalizzato della situazione, quando si parla di agevolazioni sul bollo per i veicoli elettrici o ibridi e dobbiamo vedere come funziona per ogni singola Regione.

Campania : le auto ibride immatricolate per la prima volta sono esenti dal pagamento dell’imposta per il primo triennio;

: le auto ibride immatricolate per la prima volta sono esenti dal pagamento dell’imposta per il primo triennio; Emilia Romagna : le auto ibride immatricolate dal 1° gennaio 2016 sono esentati dal pagamento del bollo per il primo triennio;

: le auto ibride immatricolate dal 1° gennaio 2016 sono esentati dal pagamento del bollo per il primo triennio; Lazio : esenzione pagamento bollo auto per 3 anni dall’immatricolazione di auto ibride o elettriche;

: esenzione pagamento bollo auto per 3 anni dall’immatricolazione di auto ibride o elettriche; Liguria : esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli ibridi per il primo quinquennio dall’immatricolazione;

: esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli ibridi per il primo quinquennio dall’immatricolazione; Lombardia : esenzione 100% per le auto elettriche, mentre le auto ibride hanno diritto a uno sconto del 50% per il primo triennio;

: esenzione 100% per le auto elettriche, mentre le auto ibride hanno diritto a uno sconto del 50% per il primo triennio; Marche : l’esenzione ha una durata di 6 anni;

: l’esenzione ha una durata di 6 anni; Puglia : esenzione dal pagamento dell’imposta per i veicoli ibridi per il primo bollo e per i 5 anni successivi;

: esenzione dal pagamento dell’imposta per i veicoli ibridi per il primo bollo e per i 5 anni successivi; Umbria : esenzione triennale per tutti i veicoli ibridi;

: esenzione triennale per tutti i veicoli ibridi; Valle d’Aosta : esenzione quinquennale per i veicoli ibridi ed elettrici;

: esenzione quinquennale per i veicoli ibridi ed elettrici; Veneto : esenzione dal pagamento del bollo triennale per i veicoli ibridi;

: esenzione dal pagamento del bollo triennale per i veicoli ibridi; Provincia di Bolzano : le auto ibride sono esentate dal pagamento del bollo per i primi 3 anni dall’immatricolazione. Esenzione quinquennale per le auto elettriche e termiche (<30 gr/km di Co2);

: le auto ibride sono esentate dal pagamento del bollo per i primi 3 anni dall’immatricolazione. Esenzione quinquennale per le auto elettriche e termiche (<30 gr/km di Co2); Provincia di Trento: esenzione quinquennale per le auto ibride.

