Governo ultime notizie: Ius soli fuori dal programma, parla Di Maio

Governo ultime notizie – A proposito di Ius soli e delle intenzioni dell’esecutivo giallo-rosso il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha ripetuto recentemente ciò che aveva già detto alcuni mesi fa, precisamente a marzo 2019, quando i 5 Stelle governavano con la Lega: lo Ius soli non è nel programma di governo.

Di Maio: Ius soli non è mai entrato nel programma del governo

Di Ius soli e di molto altro Di Maio ha parlato all’intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 20 novembre 2019. Quando gli è stato chiesto se “Il no allo ius culturae è solo questione meteorologica (lei si è detto «sconcertato», vista la situazione a Venezia) o se ne potrà parlare quando tornerà il bel tempo?” l’esponente pentastellato ha risposto: «Per le strade la gente non mi ferma per chiedermi lo ius soli. Mi chiede lavoro, meno tasse, liste di attesa negli ospedali più veloci. L’Italia non è un prodotto da campagna elettorale. Milioni di famiglie aspettano risposte». Per poi aggiungere: «È un tema che non è mai entrato nel programma di governo, né entrerà ora».

Governo ultime notizie ed il voto alle elezioni regionali in Emilia Romagna

Tra gli altri temi toccati nell’intervista si è parlato del prossimo appuntamento elettorale previsto domenica 26 gennaio 2020 con le elezioni regionali in Emilia Romagna dove, stando ad alcuni sondaggi, i 5 Stelle potrebbero essere l’ago della bilancia. Dopo l’ennesima affermazione – di una lunga serie – nelle elezioni regionali in Umbria sono in molti a ritenere che la vittoria in Emilia-Romagna della coalizione composta da Lega-Fratelli d’Italia e Forza Italia possa rappresentare per l’esecutivo in carica un colpo letale.

Di Maio non ha nascosto l’importanza dell’argomento. Tuttavia ha solo precisato che la valutazione su cosa faranno i 5 Stelle è ancora in corso. Rispetto alla domanda se il M5S presenterà un proprio candidato o farà desistenza Di Maio ha sostanzialmente preso tempo: «Stiamo valutando insieme ai territori». «È una riflessione complessiva del Movimento che ovviamente interessa anche me e Grillo. Ma va inquadrata in un ambito più ampio, in un momento complesso per il Movimento».

