Sondaggi elettorali Tecnè: Lega e Pd in crescita, giù Italia Viva

Gli ultimi sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire pubblicati il 22 novembre confermano la Lega primo partito. Il Carroccio è in continua ascesa: rispetto alla precedente rilevazione, incassa un +0,3 salendo al 34,5%. Piccolo passo in avanti anche per il Pd (+0,1) che si attesta al 19,4%. Brutte notizie invece per Italia Viva. La creatura renziana stenta a decollare, in una settimana perde lo 0,3 e scende al 4,3%. La metà di quanto vale ora Forza Italia, che Tecnè sonda stabile all’8%. Si tratta del valore più alto registrato tra i vari istituti demoscopici.

Fratelli d’Italia è poco più sopra, in leggera flessione al 9,2%. Continua il trend discendente del Movimento 5 Stelle, in calo dello 0,2 al 16,1%. Da vedere se il sostegno di Grillo a Di Maio fermerà i dissidi interni ai Cinque Stelle o acuirà la tensione portando ad un ulteriore perdita di consensi da parte dei pentastellati. Tra i piccoli partiti, i sondaggi elettorali di Tecnè danno in crescita sia Verdi (1,5%) che Sinistra (2,1%) mentre +Europa scende ancora (1,6%). Giù la quota di indecisi e astenuti che passa dal 42,7% della scorsa settimana al 42,1%.

Tecnè ha sondato l’opinione degli italiani circa la manovra giallo rossa in discussione ora al Senato. Il 69,1% ha un giudizio estremamente negativo sulla finanziaria, solo il 20,7% dà un parere favorevole. La bocciatura influisce anche sul gradimento del governo, ormai in caduta libera: nell’ultima settimana è aumentata di quasi tre punti la quota di chi afferma di non avere alcuna fiducia nell’esecutivo guidato dal premier Conte (64,5%).

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica. Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 21-22 novembre 2019 con metodo Cati, Cami, Cawi

Totale contatti: 4.972 (100%) – rispondenti: 1.000 (20,1%) – rifiuti/sostituzioni: 3.972 (79,9%)

Margine di errore +-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

