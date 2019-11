Condividi su

Assegni familiari Inps: lavoratori agricoli, la circolare dell’Istituto

Nuovo messaggio dell’Inps con argomento l’indennità di disoccupazione e gli assegni familiari per i lavoratori agricoli dipendenti. Ecco le precisazioni dell’ente a proposito dei tracciati per la trasmissione delle domande in competenza per il 2019.

Assegni familiari: il messaggio dell’Inps

Di seguito si riporta integralmente il messaggio n. 4376 dell’Inps:

“Si comunica che, in ottemperanza a quanto concordato nell’Accordo tecnico-operativo tra Inps ed Enti di patronato sottoscritto in data 26 giugno 2012 in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione, si è provveduto a rilasciare alle Strutture Nazionali degli Enti di patronato i tracciati di trasmissione delle istanze di indennità di disoccupazione e/o assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2019.

Si precisa che i tracciati non hanno subito modifiche rispetto alla precedente versione e che il modulo SR25-Prest.agr.21TP, il quale costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati (assicurati dotati di PIN dispositivo ed Enti di patronato), è reperibile nella sezione Modulistica Online della Intranet Inps a disposizione esclusiva degli operatori delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Per gli Enti di patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli dipendenti, nell’Area di Download del Menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file PDF contenente la sezione informativa del citato modulo SR25-Prest.agr.21TP denominato “dsagr_istruzioni” che, ad ogni buon conto, è allegato al presente messaggio”.

Cosa contiene l’allegato al messaggio

L’allegato al messaggio Inps n. 4376 contiene un documento informativo riguardante, appunto, l’indennità di disoccupazione e gli assegni familiari per lo specifico caso dei lavoratori agricoli dipendenti. Dunque, l’Inps spiega nel dettaglio a chi spettano i benefici, chiarendo quali requisiti sono necessari per poterli richiedere. Quindi, dall’ente si precisa anche in che modo se ne determina l’importo e in che modo avverrà il pagamento.

