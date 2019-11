Condividi su

Pensioni ultime notizie: Fornero “giovani hanno capito mia riforma”

Il movimento delle sardine continua a far rumore, in particolar modo su social e media. A intervenire sull’argomento è stata anche l’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, ospite alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. Il movimento è stato un pretesto per parlare delle nuove generazioni, dei giovani, che sembrano aver capito più di tutti le ragioni della riforma pensioni varata nel 2011.

Pensioni ultime notizie: Elsa Fornero e la riforma per i giovani

Per Elsa Fornero le sardine in piazza trasmettono una sensazione positiva. Da sempre appassionata ai movimenti giovanili e al fermento delle nuove generazioni, la Fornero ha rivelato che “ben prima che questo movimento si manifestasse, anche in maniera così potente, ho incontrato moltissimi giovani, perché i giovani si riuniscono in associazioni, sono spesso desiderosi di comprendere e rifiutano la negazione della complessità che oggi è corrente in politica, per cui tutto è facile. Mi piace un atteggiamento positivo, che non condanna tutto e tutti, ma che cerca di dare un’analisi del Paese dalla quale ci si può riscattare, e cioè dire ci impegniamo”.

Pensioni ultime notizie: Fornero, “le riforme vanno fatte”

Un tempo Salvini portava le persone in piazza contro la Fornero, mentre oggi sono le persone in piazza a scendere contro Salvini. Il duello tra la professoressa e il leader della Lega è sempre vivo e acceso, ma il tempo sembra essere dalla parte della Fornero. “Devo dire che i giovani mostrano di avere capito la necessità di riforme, che non vuol dire che tutte le riforme che si fanno siano necessariamente giuste, ma le riforme vanno fatte, e l’idea di cancellarle solo in nome del buon tempo antico è sbagliata”. Le nuove generazioni sembrano aver capito questo assunto. “I giovani hanno anche capito che la riforma delle pensioni era un tentativo di riequilibrare il bilanciamento economico tra generazioni, fortemente sbilanciato proprio a scapito dei giovani”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]