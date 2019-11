Condividi su

Sondaggi politici Ipsos: manovra, gli italiani danno i voti

Il 53% degli italiani non vuole l’abolizione di quota 100. A sostenerlo sono i risultati degli ultimi sondaggi politici Ipsos per Di Martedì andati in onda il 26 novembre. Solo il 33% è d’accordo nel mettere nel cassetto la misura voluta dalla Lega in modo tale da avere più risorse per aumentare gli emolumenti di chi è già in pensione. Un’ipotesi, quest’ultima, avanzata da Matteo Renzi che considera quota 100 “la summa di tutti i mali, un’assurdità costosa e per poche persone”.

Nei suoi sondaggi politici, Ipsos ha chiesto agli intervistati un giudizio sulle misure contenute nella manovra finanziaria preparata dal governo. Quali sono quelle che piacciono di più? Quali di meno?

Iniziamo dai pareri favorevoli. Il provvedimento che riscontra più giudizi positivi è il taglio del cuneo fiscale con il 25%. Segue il carcere per i grandi evasori (20%), il mantenimento di quota 100 (17%), lo stop all’aumento dell’Iva (15%) e il bonus asilo nido (12%). Da notare come lo stop all’aumento dell’Iva sia in penultima posizione. Come se agli italiani apparisse scontata come cosa. Eppure il governo giallo rosso è nato, a parole, proprio per scongiurarne l’aumento. La narrativa dell’esecutivo, in questo caso, non è stata abbastanza efficace. La manovra, infatti, viene percepita più come un insieme di micro tasse che una spinta alla crescita del Paese.

Secondo i sondaggi politici Ipsos, tra le misure che vengono di fatto bocciate dagli italiani ci sono la lotta al contante (26%) che non piace soprattutto ai meno giovani, la tassa sulla plastica (21%) che viene percepita come un aggravio dei prezzi sul consumo, la tassa sulle auto aziendali (11%), il taglio alle detrazione per i redditi alti (10%) e l’unificazione di Imu e Tasi (10%).

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per Itv Movie (Trasmissione Di Martedì su La7) presso un campione nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza, sono state realizzate 600 interviste (su 9125 contatti) mediante sistema Cati il 18 novembre 2019.

