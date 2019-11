Condividi su

Giochi gratis Playstation 4 e Xbox One, quali sono e trame. Il calendario di dicembre 2019

Giochi gratis Playstation 4 e Xbox One, quali sono e trame. Il calendario di dicembre 2019

Grandi opportunità per il mese delle vacanze natalizie. Scopriamo insieme quali sono i titoli messi a disposizione gratuitamente per le console più amate del momento.

Cos’è PS Plus e Xbox Live Gold e come accedere ai giochi gratuiti

Per poter accedere ai titoli gratuiti di dicembre 2019 bisogna avere un abbonamento a PS Plus (nel caso di Playstation) e Xbox Live Gold (nel caso di Xbox). È possibile reperirlo sia tramite lo store interno alla propria console, con carta di credito, oppure recarsi in negozi specializzati e richiederlo lì. La sottoscrizione può essere fatta della durata di un mese, tre mesi oppure annuale. Oltre ciò vi permettono di giocare online con i titoli che supportano il multiplayer, usufruire dei giochi gratuiti nei mesi successivi e tanti altri vantaggi.

PS4, giochi gratis di dicembre, trama

Come primo gioco gratis di dicembre verrà offerto Titanfall 2, creato dai Respawn Entertainment, autori del noto free to play Apex Legends e del recente pubblicato Star Wars Jedi: Fallen Order. Titanfall 2 è uno sparatutto in prima persona ambientato in un mondo futuristico dove avrete la possibilità di mettervi al comando di robot giganti nelle vostre battaglie in singolo o in multi-giocatore; oltre a ciò, avrete la capacità, tramite un esoscheletro, di poter camminare sui muri per eliminare nei modi più disparati i vostri nemici.

Il secondo gioco gratis è Monster Energy Supercross, sviluppato dagli italiani Milestone, creatori di altri titoli simulatori di guida. Il titolo vi farà vivere campionati di motocross, vi catapulterà in un’arena tra salti e corse mozzafiato.

Attualmente sono ancora disponibili i videogiochi gratis di novembre e potranno essere riscattati entro martedì 3 dicembre, ora del mattino, per poi essere sostituiti dai nuovi games gratuiti che verranno inseriti tra le ore 12:00 e le 13:00 della giornata.

Xbox One, giochi gratis di dicembre, trama

I videogiochi gratis per la One sono 2: Insane Robots, sviluppato dai Playniac, titolo strategico con meccaniche roguelike con sistema di gioco a carte. Vestirete i panni di un robot a cui è stata cancellata la memoria e dovrete sventare il malvagio piano di un androide tiranno; durante il gioco sbloccherete altri personaggi giocabili che si uniranno alla vostra causa e dalle abilità uniche. Il gioco sarà disponibile dall’1 al 31 dicembre.

L’altro titolo gratis è Jurassic World Evolution, sviluppato dai Frontier Developments. È un gestionale e sarete messi a capo della creazione del vostro parco di dinosauri, creerete attrazioni per i visitatori, vi toccherà la gestione dei dinosauri e la sicurezza del parco (facendo attenzione che qualche malcapitato turista non finisca nelle fauci di un T-Rex). Il gioco sarà disponibile dal 16 dicembre fino al 15 di gennaio.

Anche la console della scorsa gen., Xbox 360, ha ricevuto i suoi giochi gratis del mese e sono i seguenti:

Toy Story 3 – disponibile dall’1 al 15 dicembre

– disponibile dall’1 al 15 dicembre Castlevania: Lords of Shadows Mirror of Fate HD – disponibile dal 16 al 31 dicembre

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]