Condividi su

Governo ultime notizie: Salva Stati, Salvini chiede intervento Mattarella

Governo ultime notizie – Altro durissimo scontro politico sul Fondo Salva Stati e la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa in questo nostro articolo, tra il leader dell’opposizione e numero uno della Lega Matteo Salvini ed il capo del governo Giuseppe Conte.

Mentre il presidente del Consiglio riferirà in aula alla Camera lunedì, in giornata si è registrato un duro attacco da parte di Matteo Salvini. Il quale ha fatto riferimento alla necessità di un intervento da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Chiederemo al garante della Costituzione di farla valere. Questo è un attentato alla sovranità nazionale. A giudizio nostro e dei documenti – ha detto Salvini – il presidente Conte ha commesso un atto gravissimo, un attentato ai danni del popolo italiano”.

“Ricordiamo tutti i no della Lega e tutti i silenzi di Conte che adesso ci spieghiamo. Chiediamo un incontro al presidente Mattarella per evitare la firma su un trattato che sarebbe mortale per l’economia italiana. Chiediamo al garante della Costituzione di farla valere. Si torna in Parlamento. Sospendiamo tutto. Fermi, ci spiegate in Parlamento cosa state facendo e poi semmai si va avanti. Occorre un altro atto parlamentare”.

Governo ultime notizie, Salvini ed il lavoro dei legali

Inoltre Salvini ha fatto sapere di un’attività avviata dai legali che potrebbe sfociare in iniziative giudiziarie. “I nostri avvocati stanno studiando l’ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte”.

Tornando alle interlocuzioni dei mesi scorsi Salvini ha anche aggiunto: “Chi è seduto a questo tavolo (con riferimento alla sua persona) ha ampia documentazione messaggistica, messaggi con il ministro del Tesoro e con Conte. Ci rassicuravano di non aver preso alcun impegno, se scoprissimo che impegno lo hanno preso, allora la cosa cambia, io qualche messaggio lo posso pure girare”.

La risposta di Conte a Salvini

Governo ultime notizie – Non usa giri di parole Giuseppe Conte: “Spazzerò via mezze ricostruzioni, menzogne, mistificazioni. A chi oggi si sbraccia a minacciare, io dico: Salvini vada in procura a fare l’esposto, e io querelerò per calunnia”. E lo sfida: Vorrei chiarire agli italiani che io non ho l’immunità, lui sì, e ne ha già approfittato per il caso Diciotti. Veda questa volta, perché io lo querelerò per calunnia di non approfittarne più”.

Le forze politiche di maggioranza si schierano al fianco del premier. Queste le parole del segretario del PD Nicola Zingaretti: “La Lega vive alimentando paure. Quando era al Governo, Salvini ha condiviso e approvato la riforma del fondo salva stati. Ora, come al solito, diffondono teorie false per danneggiare l’Italia, la sua forza e credibilità, per allontanarla dall’Europa e indebolirla. Non lo permetteremo mai”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]