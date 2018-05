Giuseppe Conte premier chi è | Curriculum falso? Ecco le contraddizioni

22 maggio 2018 – Dopo le consultazioni di ieri al Quirinale Giuseppe Conte è al centro di acute polemiche per il suo curriculum. Infatti il professore avrebbe scritto falsità visto che ci sono due punti per niente trasparenti. Inoltre ha difeso il caso Stamina e la cosa sta destando non poche lamentele anche in rete.

Il Sole 24 Ore fa notare che l’International Kulturinstitute di Vienna non esiste, nel senso che è una scuola di tedesco. Mentre nel cv è chiaramente scritto che presso tale istituto Conte si è specializzato in materie giuridiche. Dal canto suo il M5S ha chiarito dicendo “Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi. Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella Università.”

Giuseppe Conte: nessuna specializzazione a Vienna

Oggi 21 maggio 2018 il Quirinale ha convocato le delegazioni di Lega e M5S per conoscere la squadra di Governo. L’incontro con i rappresentanti del M5S è previsto per le 17,30. Invece la Lega ha appuntamento alle 18 con il Presidente della Repubblica. Giuseppe Conte verso la carica di premier, ma resta da sciogliere il nodo ministri. Ecco il comunicato ufficiale: “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi 21 maggio le consultazioni con il seguente calendario:

17.30 Sen. Danilo TONINELLI e On. Dott.ssa Giulia GRILLO, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “MoVimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall’On. Luigi DI MAIO, Capo della forza politica “MoVimento 5 Stelle”.

18.00 Sen. Gian Marco CENTINAIO e On. Dott. Giancarlo GIORGETTI, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Sen. Matteo SALVINI, Segretario Federale del partito “Lega – Salvini Premier”.

Governo, M5S-Lega convocati al Quirinale

Continua l’altalena dei nomi per la premiership del possibile governo Lega-M5S. Oggi è la giornata di Giulio Sapelli – vicino alla Lega – e di Giuseppe Conte, caldeggiato dai 5 Stelle. Un nome che era già uscito fuori nella rosa dei pre-ministri varata dal Movimento 5 Stelle. A Conte sarebbe spettato il Ministero della Pubblica Amministrazione. Ma con gli sviluppi della situazione politica, il passo da ministro della PA a premier sembra essere molto breve. Soprattutto considerando le indiscrezioni delle ultime ore, che lo danno il più quotato, anche rispetto a Sapelli. L’ultima parola spetta a Mattarella, che avrà anche la decisione finale sul futuro governo. Alleanza M5S-Lega o governo neutrale, come proposto la scorsa settimana? Lo sapremo alla fine di questa giornata. Nel frattempo, andiamo a conoscere più da vicino Giuseppe Conte.

Giuseppe Conte. Ecco chi è: profilo biografico

Giuseppe Conte ha 54 anni ed è nato a Volturara Appula, comune in provincia di Foggia. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma nel 1988 con il massimo dei voti. Quindi è stato borsista presso il CNR; e ha inoltre perfezionato il proprio curriculum formativo nelle università di Yale e Duquesne, negli States; oltre che a Vienna, alla Sorbona di Parigi e infine alla New York Università. Ha quindi insegnato a Roma Tre, alla Lumsa, all’Università di Malta, alla S. Pio V di Roma e all’Università di Sassari. Avvocato cassazionista, opera a Roma e insegna Diritto Privato all’Università di Firenze e alla Luiss di Roma.

Giuseppe Conte vanta un ampio curriculum di esperienze in Italia e all’estero. Nominato nel 1998 membro della Commissione per la riforma del primo libro del codice civile, è componente dell’European Contract Group e del Social Justice Group, oltre che membro del Board of Trustees della John Cabot University e dell’International Academy of Commercial and Consumer Law. Quindi ha preso parte nel biennio 2010/2011 del CdA dell’Agenzia Spaziale Italiana, mentre nel 2012 la Banca d’Italia lo ha nominato componente dell’Arbitro Bancario Finanziario. codirige la collana di Laterza “Maestri del Diritto” ed è stato designato nel 2008 a far parte della Commissione Cultura presso Confindustria.

Giuseppe Conte premier? La svolta politica

Giuseppe Conte è stato uno dei nomi scelti da Di Maio per i Ministeri di un eventuale Governo 5 Stelle post-elezioni. Il leader pentastellato lo aveva designato come Ministro della Pubblica Amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia. Come riporta Repubblica, le prime misure che Conte avrebbe adottato per il suo Ministero avrebbero riguardato diversi campi. Partendo dalla semplificazione del quadro normativo; ritenuto farraginoso, incoerente e a tratti incomprensibile. Avrebbe poi seguito “un censimento di tutti i provvedimenti amministrativi esistenti allo scopo di operare una rigorosa e spietata semplificazione”.

Il nome di Giuseppe Conte è stato fatto oggi anche da Giulio Sapelli, che ha confessato all’Ansa come M5S e Lega debbano ancora prendere una decisione definitiva sulla premiership; e che avrebbero contattato i due papabili candidati. Tra questi ultimi, tuttavia, sembra essere tramontata l’ipotesi Sapelli. E di contro ha preso più quota l’ipotesi di Giuseppe Conte premier. Si attendono a breve nuovi aggiornamenti.

