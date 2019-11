Condividi su

Pensioni ultime notizie: Modello Red in scadenza a dicembre. La data

Stando a quanto riportato dal Messaggio Inps n. 4430/2019, si avvicina la scadenza per la presentazione del modello Red semplificato, che sono tenuti a presentare i pensionati con reddito di lavoro autonomo e divieto di cumulo. Ciò in base all’articolo 10 del Dlgs n. 503/1992, in cui si afferma che le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che eccedono l’ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi.

Pensioni ultime notizie: presentazione Modello Red, la scadenza

I pensionati con redditi da lavoro autonomo e divieto di cumulo dovranno presentare all’Inps la dichiarazione dei redditi relativa ai compensi percepiti nel 2018, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Questo andrà fatto entro e non oltre la data di lunedì 2 dicembre 2019, ovvero l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La comunicazione andrà effettuata online, selezionando dal menu Tutti i servizi l’opzione “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”, selezionando quindi l’anno 2019 relativamente alla Campagna di riferimento. In alternativa sarà possibile contattare il Contact Center dell’Inps, che tuttavia risulta temporaneamente sospeso.

Pensioni ultime notizie: Modello Red, pensionati esclusi dall’adempimento

Esclusi da questo adempimento sono i titolari delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, nonché tutte le forme previdenziali che sono a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Per questi soggetti non vi è alcun obbligo di comunicazione e, quindi, per loro la sopraccitata scadenza non vale.

