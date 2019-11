Condividi su

Sondaggi elettorali Index: Lega e Pd in calo, bene Fratelli d’Italia

La Lega sembra vivere una fase di appannaggio dopo la crescita conseguita negli ultimi due mesi. Ad evidenziarlo sono i sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 28 novembre. Secondo la rilevazione, il Carroccio cala dello 0,6 rispetto alla settimana precedente, attestandosi al 32,8%. Prosegue invece la crescita di Fratelli d’Italia che ruba voti all’alleato portandosi così al 9,2% e avvicinandosi in questo modo alla doppia cifra, che altri istituti (Swg ed Ixè) danno già raggiunta e superata. Rimanendo nel campo del centrodestra, i sondaggi elettorali Index segnalano un leggero passo in avanti per Forza Italia che passa dal 6,5 al 6,6%.

Passiamo ora ai partiti che sostengono il governo giallo rosso. Il Partito Democratico è in flessione dello 0,3 al 19,3% mentre i Cinque Stelle arrestano la caduta crescendo dello 0,1 al 16,9%. Italia Viva centra un netto 5%, in rialzo dello 0,1 rispetto alla precedente rilevazione. Sarà interessante vedere se l’inchiesta sulla fondazione Open avrà ripercussioni dirette sul consenso della creatura renziana oppure no. Tra i partiti più piccoli poche novità da segnalare: i Verdi rimangono inchiodati al 2% mentre +Europa passa dall’1,8 all’1,7%.

I sondaggi elettorali Index mettono a confronto anche il voto per coalizione. Quella di centrodestra è data al 48,7% davanti a quella giallorossa sondata al 43,9%.

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

Periodo di realizzazione: 27 Novembre 2019 Mezzo di diffusione: Televisione Tema: Attualità Universo di riferimento: Popolazione italiana maggiorenne residente in Italia (fonte Istat al 01.01.2019) Estensione territoriale: Nazionale Campione: Campionamento nazionale casuale di tipo probabilistico stratificato per sesso, classi di età, aree geografiche, ampiezza centri. Rappresentatività del campione: popolazione maggiorenne residente in Italia Margine di errore: 3,5% Metodo di raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche con metodologia C.A.T.I. con questionario strutturato Consistenza numerica del campione: Interviste Italia complete 800 Totale contatti effettuati: 4.507 Interviste complete: 800 (su totale contatti: 17,8%) Rifiuti/Sostituzioni 3.707 (su totale contatti: 82,2%).

