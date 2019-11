Condividi su

Servant: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 28 Novembre 2019, la nuova piattaforma Apple+ ha aggiunto un titolo sul suo catalogo: stiamo parlando di Servant. Lo show nasce da un’idea di Tony Basgallop, il quale veste anche i panni di sceneggiatore. La regia della serie tv è stata invece affidata a M. Night Shyamalan (noto al pubblico per il suo lavoro in After Earth, pellicola cinematografica del 2013). Mike Gioulakis è, infine, il direttore della fotografia. Lo show si colloca nel genere thriller psicologico e la prima stagione conterà 10 episodi; Basgallop ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega le sue intenzioni sull’obbiettivo del progetto; ecco le sue parole ufficiali:

“Per me, si riconduce tutto al diventare genitori e alla paura che qualcosa possa andare storto in ogni momento.“

Un tema molto attuale e particolarmente caro a coloro in procinto di costruire una famiglia. Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Servant, di seguito il trailer dello show; lo proponiamo in lingua originale.

Trailer Prima Stagione Servant

Servant: la trama

La storia della serie tv gira intorno le figure di una coppia di genitori: Dorothy e Sean Turner. Il loro matrimonio subisce una violenta frattura nel momento in cui il figlio appena nato perde la vita. Per evitare il collasso della relazione, la coppia decide di entrare in terapia nel tentativo di superare il lutto. Un possibile metodo di cura sembra essere quello di occuparsi di una cosiddetta “bambola reborn“, vale a dire un capolavoro di meccanica in cui la bambola è costruita fedelmente per assomigliare a un reale neonato. Col procedere della terapia, Dorothy svilupperà una tendenza a dissociarsi dalla realtà, alimentata dall’azione di assumere una tata per prendersi cura del “piccolo”.

Non sono un assassino: trama, cast e anticipazioni del thriller

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Servant e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Toby Kebbell nel ruolo di Sean Turner; Lauren Ambrose a vestire i panni di Dorothy Turner; Nell Tiger Free interpreta Leanne Grayson; Rupert Grint è Julian Pearce.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]