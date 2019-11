Condividi su

Non sono un assassino: trama, cast e anticipazioni del thriller

Siete in cerca di un thriller dall’intricata trama? Allora Non sono un assassino potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2019, in onda stasera 29 novembre 2019 alle 21.15 su Sky Cinema Uno, è stata diretta da Andrea Zaccariello, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per opere come Gioco da vecchi, La moglie, TV, Caffè Capo, Boom e Ci vediamo domani.

Il lungometraggio ad alta tensione, ispirato all’omonimo romanzo scritto da Francesco Caringella, ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento ed incassato al botteghino in Italia nelle prime otto settimane di programmazione 614 mila euro. Ma qual è la sinossi di Non sono un assassino?

Non sono un assassino: trama e anticipazioni del thriller

Non sono un assassino racconta la storia di Francesco Prencipe, vicequestore e grande amico del giudice Giovanni Mastropaolo e di Giorgio, avvocato molto stimato che a causa di una grande delusione d’amore ha abbandonato la professione ed è caduto nel vortice dell’alcolismo.

Un giorno la polizia trova il corpo senza vita di Giovanni. L’ultimo ad aver visto la vittima è stato proprio Francesco che diventa così il primo indiziato. Le forze dell’ordine concentrano tutte le indagini e i sospetti su di lui ma il vicequestore si dichiara completamente estraneo ai fatti e affida la propria difesa a Giorgio. Nonostante i problemi giudiziari, nel frattempo il protagonista di Non sono un assassino prova in tutti i modi a ricucire il rapporto con la figlia che non riesce a perdonargli di aver abbandonato lei e la madre per un’altra donna. Nemmeno tra i suoi colleghi l’uomo trova supporto in quanto tutti sono convinti della sua colpevolezza. Chi si nasconde dietro l’omicidio di Mastropaolo?

Il cast del film

In Non sono un assassino Riccardo Scamarcio interpreta Francesco mentre Alessio Boni è Giovanni. Edoardo Pesce veste i panni di Giorgio, Claudia Gerini quelli di Paola Maralfa e Sarah Felberbaum che è Beatrice.

Hanno partecipato al film anche Barbara Ronchi nel ruolo di Vittoria, Caterina Shulha in quello di Katherine e Vincenzo De Michele che è Michele Monno. Completano il cast Pasqualina Sanna, Elisa Visari nella parte di Marta, Flavia Gatti quella di Beatrice giovane e Silvia D’Amico che è Alice.

