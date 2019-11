Condividi su

The New Pope: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Dopo il grande successo sancito da “The Young Pope“, il Premio Oscar Paolo Sorrentino si occuperà del sequel: “The New Pope“. La storia, sebbene sia identificata come “sequel”, in realtà si occuperà di mettere una scena completamente nuova, pur rimanendo legata alla serie madre. La prima stagione conterà 9 episodi dalla durata di 50 minuti circa ciascuno; il debutto dello show è previsto per il 10 gennaio 2020 su Sky.

In attesa dell’esordio di The New Pope, possiamo goderci il trailer dello show in lingua italiana; lo proponiamo qui di seguito. Ricordiamo, inoltre, che la serie tv è una produzione Sky in collaborazione con HBO e Canal+

Trailer Prima Stagione The New Pope

The New Pope: la trama

Nonostante le anticipazioni sostengano che la nuova serie di Sorrentino racconti una storia completamente diversa, è certo che gli eventi prenderanno piede a partire da quanto successo nel finale di The Young Pope. In particolare, Lenny Belardo, ossia Papa Pio XIII, sviene in circostanze non chiare durante un’omelia nella quale aveva dichiarato il suo obbiettivo di portare la Chiesa agli antichi splendori. A questo punto, il collegio cardinale deve prendere il comando e trovare immediatamente un sostituto, prima che le cose precipitino. Sarà quindi compito di Papa Giovanni Paolo III, un uomo decisamente più maturo, trovare un punto in comune tra l’idealistica visione del predecessore e le aspettative dei fedeli.

The Witcher: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il Cast della Serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jude Law tornerà nei panni di Lenny Belardo/Papa Pio XIII; John Malkovich sarà Sir John Brannox/ Papa Giovanni Paolo III; Silvio Orlando nel ruolo di Cardinale Angelo Voiello; Javier Cámara vestirà i panni del Cardinale Bernardo Gutierrez; Cécile de France interpreterà Sofia Dubois; Ludivine Sagnier nel ruolo di Esther Aubry; Murizio Lombardi sarà Monsignor Luigi Cavallo; J. David Hinze vestirà i panni di Leopold Essence.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]