Condividi su

The Witcher: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

La grande attesa per la nuova serie tv fantasy The Witcher sta finalmente per giungere al termine: lo show approderà sul catalogo del colosso streaming Netflix il 20 dicembre 2019. Le aspettative sulla serie, incentrata sui romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, sono davvero molte, al punto che c’è chi reputa The Witcher l’erede di Game Of Thrones. La produzione ha deciso di andarci giù duro e scommettere il tutto per tutto ordinando un secondo ciclo di episodi prima ancora del debutto. Sebbene lo show vuole essere una riproduzione fedele degli eventi raccontati nel romanzo, lo showrunner della serie, Hissrich, ha rilasciato una dichiarazione informando di un particolare cambiamento per quanto concerne il carattere del nostro protagonista. A differenza di quanto accade nei libri, Geralt di Rivia, infatti, risulterà molto meno loquace per dare al personaggio quell’alone di mistero e serietà che lo accompagnerà nel corso della sua storia.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di The Witcher, diamo un’occhiata al trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Prima Stagione The Witcher

The Witcher: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di Geralt Di Rivia, un guerriero che fin da piccolo sembra sviluppare dei poteri soprannaturali. Talenti di questo tipo vengono scelti per essere addestrati e diventare dei cacciatori infallibili con l’obbiettivo di uccidere i mostri che popolano il regno. Geralt scoprirà di amare il suo lavoro più delle relazioni umane, al punto da considerare l’essere umano una creatura perlopiù malvagia e pronta a prevaricare sul prossimo. Nel corso delle sue avventure, tuttavia, farà la conoscenza della misteriosa maga Yennefer e di una principessa che nasconde un segreto in grado di mettere in pericolo l’intero continente. I tre decideranno di collaborare al fine di riportare la pace nel regno.

Scatola nera: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il Cast della serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Witcher e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Henry Cavill vestirà i panni di Geralt di Rivia; Anya Chalotra interpreterà la maga Yennefer; Freya Allan nel ruolo della principessa Ciri; Jodhi May è la regina Calanthe; Björn Hlynur Haraldsson sarà il cavaliere Eist; Adam Levy vestirà i panni di Saccoditopo; Therica Wilson-Read interpreterà Sabrina; Millie Brady nel ruolo della principessa Renfri.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]