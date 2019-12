Condividi su

Jack Roth: biografia, carriera e vita privata. Chi è ne I Medici 3

Dopo due stagioni di successo, tornano I Medici su Rai 1 con la terza – ed ultima – stagione. In quattro appuntamenti tutti nel mese di Dicembre, Lunedì 2, Martedì 3, Lunedì 9 e Martedì 10, si dipaneranno gli otto episodi di questo nuovo capitolo della fiction, denominato Nel Nome Della Famiglia. Uno degli interpreti è Jack Roth, nella parte del Conte Girolamo Riario.

I Medici 3 – Nel Nome Della Famiglia: Lorenzo tra vendetta e affetti

La terza serie de I Medici inizia da dove era finito l’ultimo episodio: dalla Congiura dei Pazzi, che ha causato la morte di Giuliano de’ Medici. Diviso tra il desiderio di vendicarne la morte annientando i colpevoli del complotto (tra i quali il Conte Giacomo Riario) e quello di non tradire i propri principi, Lorenzo de’ Medici compirà valutazioni che porranno a rischio ciò che ama di più. Mentre la sua famiglia accresce la sua influenza, il Magnifico dovrà affrontare l’ostilità di Papa Sisto IV e la minaccia portata da Girolamo Savonarola, che mira a prendere il potere a Firenze. Anche per quel che riguarda il suo rapporto con la famiglia e i suoi affari economici saranno tempi duri, mentre dovrà fare i conti con Giulio, figlioletto di suo fratello Giuliano.

Jack Roth: un figlio d’arte

Jack Roth, che interpreta il Conte Girolamo Riario, uno degli ispiratori della Congiura dei Pazzi, è il figlio di Tim Roth, attore e regista inglese e della scrittrice e produttrice Lori Baker. È nato a Hammersmith, sobborgo londinese, il 1° Settembre 1984. Finora il suo ruolo più importante è stato nel film del 2016 Brimstone, diretto da Martin Koolhoven. Il suo ruolo era quello di Wolf. La parte di Dolge Orlick è stata sua nella pellicola Grandi Speranze del 2011 per la regia di Brian Kirk. Il suo debutto è avvenuto in Batman Beyond: The Movie, film TV a episodi del 1999, nel quale prestava la voce a un anchorman di Virtual News. Ha interpretato Max in Bedlam, una produzione Sky del 2012. In teatro ha avuto un ruolo in Quadrophenia, ispirato all’album degli Who. Ha altresì velleità in campo musicale. Provenendo da una famiglia da sempre immersa nello show business, non ha mai sentito il bisogno di frequentare alcuna Accademia di recitazione.

Chi era Girolamo Riario, il personaggio interpretato da Jack Roth

Il Conte Girolamo Riario, Signore di Imola e poi di Forlì, incrocia la sua vicenda con quella dei Medici in quanto fu impegnato in prima persona a mettere a punto la Congiura dei Pazzi, con la quale si voleva mettere fine al potere della famiglia Medici su Firenze. I suoi progetti, come sappiamo, fallirono e gli autori furono giustiziati o, nel caso dei Pazzi, esiliati dopo essere stati spogliati di ogni bene. Girolamo, alleato di Sisto IV, con la scomparsa di quest’ultimo non ricevette più alcun finanziamento dal Vaticano. La sua nuova politica fiscale, inaugurata proprio in ragione di ciò, provocò malumore nelle città da lui governate, fino a causarne la morte in seguito alla “Congiura degli Orsi” (gli Orsi erano una nobile famiglia forlivese) nel 1488, alla quale diede il suo appoggio anche Lorenzo de’ Medici.

