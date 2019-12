Condividi su

Spezia-Livorno: formazioni, quote e pronostico della partita

Sabato 7 novembre alle ore 15 si gioca Spezia-Livorno, match valido per la 15^ giornata del campionato di Serie B. La sfida si disputerà allo stadio Alberto Picco di La Spezia ed è già uno sconto diretto tra due formazioni che occupano le posizioni meno nobili della classifica del campionato cadetto.

Spezia-Livorno: pronostico e quote

Le quote dei principali siti di scommesse considerano la Spezia come squadra favorita per Spezia-Livorno. Conta sicuramente il fattore campo, elemento da tenere sempre in considerazione, ma anche la situazione di classifica delle sfidanti. I liguri sono attualmente sedicesimi con 16 punti all’attivo, e con un’affermazione (quotata a 1,95) potrebbero fare un balzo che li condurrebbe intorno alle metà della classifica.

Il Livorno è invece in crisi nera e si trova in ultima posizione. La quota riguardante il successo degli amaranto è di 4,10. L’esonero dell’allenatore Roberto Breda è una questione che tiene banco già da una settimana a questa parte, ma la dirigenza ha deciso di confermare il tecnico trevigiano affiancandogli Antonio Filippini, ex calciatore del Livorno e figura particolarmente gradita al presidente Aldo Spinelli.

Probabili formazioni

In occasione di Spezia-Livorno, tra le fila dei padroni di casa non ci sarà Juan Ramos. Il terzino uruguaiano sconterà infatti una giornata di squalifica a causa dell’espulsione rimediata contro il Cosenza nello scorso turno di campionato. Sulla fascia sinistra agirà dunque Marchizza. Conferma in avanti per Ragusa, ballottaggio tra Bidaoui e Federico Ricci per una maglia da titolare nel tridente offensivo. Nessuno squalificato invece in casa Livorno. Breda dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 visto contro la Cremonese, con Raicevic che potrebbe rilevare Mazzeo al centro dell’attacco e Murilo che insidia Rocca per un posto sulla trequarti.

Ecco dunque le probabili formazioni di Spezia-Livorno:

Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen, Ricci.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Livorno (4-2-3-1): Plizzari; Del Prato, Gonnelli, Bogdan, Gasbarro; Agazzi, Luci; Marras, Murilo, Marsura; Raicevic.

Allenatore: Roberto Breda.

