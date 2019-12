Darksiders Genesis: trama, gameplay e data di uscita. Cosa aspettarsi

Condividi su

Darksiders Genesis: trama, gameplay e data di uscita del videogioco. Cosa aspettarsi

Darksiders Genesis sta per uscire, andiamo a vedere cosa aspettarci dal quarto capitolo sulla saga dei cavalieri dell’apocalisse più conosciuti dei videogiochi.

Cospirazioni, Nephilim contro demoni

Darksiders Genesis è un prequel spin-off della saga, il gioco in linea temporale si colloca prima di tutti gli altri capitoli; insieme agli Airship Syndicate ad averci lavorato c’è anche lo storico Joe Madureira, concept artist dei primi due titoli. In questo nuovo capitolo avremo la possibilità di impersonare ben due cavalieri: Guerra e il new entry, Conflitto. Di razza nephilim (nati dall’unione tra angeli e demoni), i due giurano fedeltà al potente Arso Consiglio, mantenitori dell’Equilibrio, in cambio di poteri. Ciò porterà a varie conseguenze e i nostri cavalieri dovranno sventare una cospirazione e scontrarsi contro il potente Lucifero, che mina di sconvolgere l’Equilibrio e l’intero creato insieme ai signori dei demoni dell’inferno.

Un nuovo punto di vista

Darksiders Genesis cambia completamente le carte in tavola. Se nei precedenti capitoli il gioco aveva dei connotati da action-adventure, il nuovo capitolo assumerà una visuale isometrica, con le classiche meccaniche di puzzle ambientali e platform della saga ma che ricorda nello stile i classici come Diablo; ci ritroveremo a combattere ed esplorare mappe dal level design meticolosamente studiato. Guerra utilizzerà la spada e la sua abilità finale Divoracaos (come nel primo capitolo), per combattimenti ravvicinati; invece Conflitto, il nuovo cavaliere giocabile, sarà improntato sulla distanza con le sue due pistole. L’avventura di Darksiders Genesis potrà essere affrontata sia in modalità singolo giocatore che in cooperativa a due giocatori; nel primo caso potremo controllare un cavaliere per volta, con la libertà di poterlo cambiare in qualunque momento, nel secondo caso ogni player impersonerà uno dei due cavalieri.

Darksiders Genesis, le date di uscita

Il titolo è atteso per il 5 dicembre 2019 su PC (tramite piattaforma Steam) e Google Stadia. I possessori di console dovranno da attende un altro po’ per l’uscita di Darksiders Genesis, il gioco verrà pubblicato il 14 febbraio 2020 per Playstation 4, Xbox One e Switch.

