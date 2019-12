Condividi su

Pescara-Venezia: formazioni, quote e pronostico della partita

Pescara-Venezia è un match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio previsto per le 15.00 di sabato 7 dicembre, allo stadio “Adriatico” di Pescara.

I padroni di casa vogliono assolutamente rialzarsi dopo gli ultimi due risultati negativi (sconfitta col Perugia e pareggio contro la Cremonese) per continuare il proprio cammino verso una tranquilla qualificazione ai playoff o per tentare di ottenere il pass diretto per la Serie A con il secondo posto. Gli abruzzesi vanno a caccia di una vittoria casalinga che manca ormai dal 2 novembre, quando la squadra di Zauri superò per 3-0 il Pisa.

Momento non troppo positivo per gli ospiti che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Benevento, autore sin qui di un campionato quasi perfetto. L’ultimo successo esterno per i veneti risale al 24 settembre (Entella-Venezia 0-1): serve un risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda dei playout.

Pescara-Venezia: quote e pronostico della partita

I bookmakers vedono il Pescara come netta favorita del confronto, ma con quote interessanti in entrambi i sensi: vittoria degli abruzzesi quotata a 2, pareggio a 3,15, con il successo esterno del Venezia dato a 4.

Entrambe le squadre non vincono da 2 turni e giocheranno a viso aperto: non è da sottovalutare il dato relativo alla difesa del Venezia, la quarta meno battuta di tutto il torneo.

Pescara-Venezia: le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Machín, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Antonucci.

VENEZIA (4-4-2): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Segre, Schiavone, Bentivoglio; Vrioni, Di Mariano.

Dove seguire il match in diretta tv e streaming

La partita Pescara-Venezia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L’evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara anche in un secondo momento.

