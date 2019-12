Condividi su

Cyber Monday 2019: migliori offerte Amazon e cosa acquistare

Appena terminato il Black Friday è già tempo di pensare alle convenienti offerte del Cyber Monday, la giornata di sconti dedicata in particolare ai prodotti tecnologici.

Cyber Monday: le offerte sugli smartphone

Per chi non è ancora sazio degli acquisti del Black Friday, le offerte continuano nel Cyber Monday che quest’anno cade oggi 2 dicembre 2019. Naturalmente, tra i prodotti sotto la luce dei riflettori nella giornata dedicata in particolare agli sconti sui prodotti tecnologici sicuramente gli smartphone.

Interessanti a questo proposito gli sconti sui vari “tagli” di Huawei P30: il modello Lite con 4 Gb di Ram e 128 Gb di spazio d’archiviazione per esempio si può acquistare a 259 euro invece che a 369,90 euro. Invece, lo Huawei P30 con 6Gb di Ram e 128 Gb di memoria interna si può comprare su Amazon al prezzo di 449 euro, il 25% in meno rispetto ai soliti 599,90 euro. Applicato poco meno del 20% sul prezzo dello Huawei P30 Pro con 8 Gb di Ram e 128 di spazio d’archiviazione che quindi costa 649 euro e non 790 euro.

Le offerte su Personal Computer

Tra le offerte del Cyber Monday dedicate ai Pc spicca quella riguardante il notebook Lenovo Yoga da 14 pollici che costa 1.249 euro invece che 1.699,99 euro. Oggi poi si risparmiano ben 450 euro sul notebook MSI Raider da 17 pollici con processore Intel i7-9750H: in occasione del Cyber Monday per acquistarlo si spenderanno 1.748,99 euro e non 2.199 euro. Da citare inoltre l’offerta sul notebook Lg da 14 pollici con processore i5, Ram da 8 Gb ed Ssd da 256 Gb: il prezzo del pc solo per oggi scende da 1.399 euro fino a 899 euro.

Infine bisogna sottolineare gli sconti su vari assetti di Microsoft Surface: per esempio, il Surface Pro 6, con processore i5, 8 Gb di Ram ed Ssd da 256 Gb attualmente costa 899 euro e non 1.399 come di consueto.

