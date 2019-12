Condividi su

Halo su PC e One: Reach per primo. Trama e Gameplay, dove acquistare

Halo Reach sta per sbarcare su PC e Xbox One come prima parte del contenuto che andrà a comporre la Master Chief Collection, andiamo a descrivere trama e gameplay di questa riedizione del noto FPS senza fare troppe anticipazioni per chi non ha avuto ancora modo di giocarci.

Halo, un universo da scoprire e apprendere

Halo ha un universo fantascientifico e narrativo enorme, molto curato e approfondito che continua ad evolvere con gli anni; basti pensare che tra i suoi vari media annovera romanzi, live action, action figure, gadget, una serie tv attesa per il 2021 (prodotta dal rinomato regista Steven Spielberg) e non meno importante, oltre ai capitoli principali numerati, è composta anche da spin off. È proprio su quest’ultimi che ci andremo a soffermare, in particolare su Reach. Titolo nato su Xbox 360, gli sviluppatori, veterani della loro creazione, hanno saputo arricchire ancora di più la lore del gioco; Reach infatti si colloca prima di Combat Evolved (il primo capitolo). In questo titolo vestiremo i panni di uno Spartan di terza classe, meno elevato rispetto a Master Chief (seconda classe), facente parte del Noble Team. Il gioco assume dei connotati più maturi rispetto ai capitoli precedenti, portando il titolo ad un nuovo livello; un disperato sacrificio per portare speranza all’umanità sull’orlo della distruzione: il Noble Team infatti dovrà salvare Cortana (l’IA che aiuta Master Chief) nella battaglia di Reach dalle grinfie dei Covenant (una delle varie razze aliene che popolano l’universo di gioco), che vogliono utilizzarla per accedere ad informazioni sugli umani e sui Precursori (altra antica razza aliena ormai scomparsa).

Gameplay: classico ma rinnovato

Quel che fa Halo Reach è prendere le meccaniche del passato è migliorarle, specialmente in riferimento ad Halo 3: ODTS, come la modalità Sparatoria. Sono state fatte uso di cinematiche in game in prima persona per rendere più intrinseci i rapporti tra i personaggi e la storia che si va sviluppando; darà al giocatore la sensazione di vivere una campagna militare: ogni missione avrà il proprio briefing, per farvi capire al meglio in cosa andrete ad imbattervi. Il gioco mantiene inalterate le classiche meccaniche sparatutto in prima persona della saga, ma con delle piccole aggiunte come l’Armeria, la novità più importante del gioco: vi permetterà di personalizzare l’armatura del vostro Spartan in base al vostro rango, spendendo punti che andrete a guadagnare all’interno del gioco. Cinematiche di assassinio: partiranno animazioni dinamiche di instant kill in base alla posizione alle spalle del nemico o all’arma bianca equipaggiata. Le abilità armatura: vari potenziamenti selezionabili (a dispendio di un contatore di energia) che possono rendere le battaglie più strategiche.

Oltre a ciò, Reach vanta un arsenale degno di nota tra gli FPS: tantissime armi e veicoli, sia di tecnologia umana che aliena. Anche il comparto multiplayer ha ricevuto delle migliorie, come la modalità Cacciatore di teste, in cui dovremo raccogliere i teschi lasciati da altri giocatori durante le nostre uccisioni e portarli a un punto di consegna. Invasione (Spartan vs Elite), dove farete parte di una delle due squadre e dovrete completare gli obiettivi prima dell’altra. E Scorta (modalità a squadre), in cui dovrete recuperare delle bandiere e portarle alla vostra base (si potrà sottrarle anche dalla base degli avversari).

Dove acquistare Halo

Microsoft e 343 Industries hanno annunciato che il gioco è disponibile al download dalle ore 19:00 del 3 dicembre. L’acquisto può essere effettuato tramite Microsoft store e Steam da PC o sullo store di Xbox One. La riedizione di Halo potrà essere acquistata sia a gioco singolo, in questo caso Reach al prezzo di 9,99€ oppure l’intera collezione della Master Chief (contenente Halo: Combat Evolved, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Reach e Halo 4) al prezzo di 39,99€.

