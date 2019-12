Condividi su

Wonder Woman: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un film che sappia unire la fantascienza all’azione? Allora Wonder Woman potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2017, in onda stasera 3 dicembre 2019 alle 21.21 su Canale 5, è stata diretta da Patty Jenkins, regista, sceneggiatrice e produttrice statunitense nota al grande pubblico per opere come Monster, Arrested Development – Ti presento i miei, Entourage, Five, The Killing e I Am the Night.

Il lungometraggio d’avventura, sceneggiato da Jason Fuchs e distribuito da Warner Bros. Italia, ha ottenuto ben tre candidature e vinto un premio ai Critics Choice Award e nel nostro Paese ha incassato al botteghino 3,4 milioni di euro. Ma qual è la sinossi di Wonder Woman?

Wonder Woman: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Al tempo dei miti e dei re, Ares ordiva un piano contro Zeus e le sue Amazzoni, coraggiose donne dotate di grandi abilità nella lotta, forza e bontà. Preoccupato per le prodigiose combattenti, il padre di tutti gli dei per proteggerle concede loro l’unica arma in grado di annientare il signore della guerra e le nasconde sull’isola di Themyscira.

Secoli dopo erede della regina della Amazzoni è Diana, figlia di Ippolita. La piccola, ribelle e vitale, crescendo coltiva sempre di più il sogno di diventare una grande guerriera e proprio per questo inizia un duro addestramento con la zia Antiope. Ben presto però è evidente che i poteri della ragazza e le sue capacità sono di gran lunga superiori a quelli delle sue conterranee. Passo dopo passo la protagonista di Wonder Woman diventa sempre più forte e, oramai adulta, improvvisamente un evento sconvolge il suo futuro. Un giorno infatti un aereo militare precipita nel loro mare e la donna salva dall’annegamento il maggiore Steve Trevor. A questo punto Diana decide di partire con il soldato per sconfiggere una volta per tutte il terribile Ares. Riuscirà a portare a termine l’ardua impresa?

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman mentre Chris Pine è Steve Trevor. David Thewlis veste i panni di Ares / Sir Patrick Morgan e Danny Huston è il Generale Erich Ludendorff. Elena Anaya ricopre il ruolo di Isabel Maru / Dottor Poison, Connie Nielsen quello della Regina Ippolita e Robin Wright che è il Generale Antiope.

Hanno partecipato al film anche Lucy Davis nella parte di Etta Candy, Saïd Taghmaoui in quella di Sameer ed Ewen Bremner che è Charlie. Completano il cast Eugene Brave Rock nei panni del Capo, Lisa Loven Kongsli in quelli di Menalippe e Mounir Echchaoui che è Arabic Man.

