Condividi su

Costi di ricarica Wind: tagli 5 e 10 euro addio. Cosa cambia

Le associazioni dei consumatori continuano a protestare contro i costi “nascosti” nelle ricariche degli operatori telefonici.

Costi di ricarica: il problema dei costi “nascosti”

Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le rimostranze delle associazioni dei consumatori a proposito delle ricariche di Tim, Vodafone e Wind che, questa è l’accusa, avrebbero reintrodotto i costi di ricarica banditi dal decreto Bersani risalente all’ormai lontano 2006. In pratica, i clienti dei maggiori operatori telefonici italiani, al momento di acquistare una ricarica presso un rivenditore fisico (tabaccherie e ricevitorie sostanzialmente), non si vedono accreditare l’intero importo poiché una parte viene usata per acquistare un servizio, di fatto, non richiesto. In pratica, per fare un esempio, se si fa una ricarica da 10 euro, si avranno solo 9 euro di credito telefonico, l’euro rimanente permetterà di accedere a un concorso a premi o di usufruire di Giga di internet, minuti ed sms aggiuntivi ma solo per un determinato – spesso breve – lasso di tempo.

Sondaggi elettorali Tp: nuova Iri, sì dal 52% degli italiani

Wind elimina i tagli da 5 e 10 euro.

Nello specifico, ai clienti Tim che acquistano una Ricarica+ da 5 o 10 euro in tabaccheria verrà tolto un euro per partecipare a un concorso a premi, tuttavia, gli stessi si vedranno accreditati l’intero importo della ricarica se la effettueranno tramite app o sito. Più o meno uguale la situazione per i clienti Vodafone che acquistando i medesimi tagli spendono un euro per ricevere 3 Gb per la navigazione, per così dire, in regalo, d’altra parte, come per Tim, si aggira il pagamento di tale costo “occulto” effettuando la ricarica online o tramite app.

iPhone 12: dimensioni display OLED, ecco come cambiano

Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda Wind. Quest’ultimo operatore, infatti, non permette più, neanche tramite sito o app, di acquistare una ricarica con un taglio di 5 o 10 euro senza pagare un costo “nascosto”. Si dovrà necessariamente acquistare una ricarica di 4 euro o di un taglio da 11 euro a salire per evitare di cadere nel “tranello” avvertono sempre dalle associazioni dei consumatori.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]