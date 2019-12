Condividi su

Alma Manera: carriera, biografia e vita privata. Chi è ad All Together Now

La seconda stagione di All Together Now sta per cominciare: il 4 Dicembre su Canale 5, Michelle Hunziker condurrà il talent nel quale ciascun concorrente dovrà esibirsi di fronte a un “muro umano”, capitanato da J-Ax e formato da 100 giurati provenienti dal mondo dello spettacolo. Vince il concorrente che riuscirà a coinvolgerne di più. Fra i 100 giurati troviamo anche la talentuosa Alma Manera.

Alma Manera: “Mi definisco una cantattrice“

Sarebbe riduttivo descriverla con un solo termine: Alma Manera è infatti una performer completa che unisce il canto (è soprano), con le capacità attoriali e quelle nell’ambito della danza. Nata a Roma il 16 Maggio 1977, Alma è una figlia d’arte. Suo padre è Gianni Manera, attore, direttore e in seguito anche produttore, la madre Maria Pia Liotta ha un background da danzatrice, ha collaborato professionalmente con il padre di Alma ed è stata Miss Cinema 1974. Alma Manera non può che avere quindi un talento multiforme: “Sono un soprano, un’interprete musicale, potrei definirmi una cantattrice. I miei coreografi mi hanno riconosciuto un grande talento nella danza. Ho iniziato il mio percorso a Broadway, ho fatto danza acrobatica e tip-tap, la mia identità è però la musica, perché ho una voce importante, ma mi diverto molto anche a recitare”.

Dal Conservatorio al mondo della danza

A proposito di musica, “la mia identità” come ammette lei stessa, Alma si è diplomata con il massimo dei voti in Canto al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, città dove si era trasferita con la madre, dopo alcuni anni negli Stati Uniti, a seguito della separazione dei genitori. Ma Alma Manera non si è fermata qui: ha proseguito il suo cammino di formazione artistica nel campo della danza conseguendo il Diploma Professionale e ha affinato le sue capacità interpretative all’Accademia di Interpretazione Pucciniana, oltre ad aver seguito vari corsi che le hanno permesso di avere una competenza assoluta in queste espressioni artistiche. Gli studi sono stati completati dal Master in Recitazione, Dizione, Recitazione, Over-Sound e Doppiaggio.

La carriera di Alma Manera: spettacoli, TV, teatro

Anche la carriera di Alma Manera riflette il suo eclettismo. Ha infatti spaziato dalla danza, lavorando con nomi di primo piano come Luca Tommassini e Luciano Cannito, alle serie TV Incantesimo, della quale ha anche interpretato la sigla, Il Capitano 2 e Crimini. In TV è stata scoperta da Paolo Limiti nel 2001 con Ci Vediamo In TV. “Paolo Limiti – ricorda Alma – un giorno mi disse: Hai già il nome d’arte! Il tuo destino è segnato”. Alma Manera è apparsa, tra l’altro, anche a Domenica In, nel Maurizio Costanzo Show, in Quelli Che Il Calcio e in Buona Domenica. Alle apparizioni televisive ha affiancato un’intensa attività teatrale.

Alma ricorda con affetto Pane, Amore e Fantasia di Franco Miseria ed è orgogliosa di Maria di Nazareth, diretto dalla madre: “Ho potuto dare a Maria delle caratteristiche umane, con diversi stati d’animo”. Un altro impegno che l’ha soddisfatta è stato Omnia Munda Mundis. Alma ne parla così: “Insieme a dei grandi compagni di viaggio, amici dello spirito, ho messo in scena questo spettacolo che è stato un viaggio tra musica e parola. Voleva essere una chiave di lettura diversa rispetto alle Sacre Scritture. È l’umanità che interroga se stessa, con il fil rouge dell’armonia tra musica e canzone. Si sono alternati momenti di danza e brani musicali”.

È stata la più giovane componente della selezione dei 300 performer provenienti da ogni parte del mondo che, nel 2009, hanno partecipato all’incontro con il Pontefice. Come soprano, ha fatto parte del cast del Festival della Danza e delle Danze, concepito dallo zio Enrico Manera, che annoverava presenze importanti come Carla Fracci ed Elisabetta Terabust.

L’impegno sociale e quello con Regina

Da sempre impegnata nel sociale, Alma Manera è scesa in campo in prima persona organizzando Con Il Sole Sul Viso, che si propone di focalizzare l’attenzione sulle vittime di ogni tipo di violenza. Lei lo definisce “Un progetto etico”. Alma ha una figlia, Regina, nata dalla relazione, ormai finita, con Ludovico Fremont, attore famoso per I Cesaroni: “Io volevo diventare madre, desideravo esserlo. Amo vivere i rapporti sia d’amore che d’amicizia in maniera intensa”. Prosegue: “Mia figlia Regina, che ha 5 anni, è la mia priorità, quindi scelgo i progetti artistici in sua funzione”. Alma Manera si ritiene “Una persona di fortissima spiritualità. Sono una grande fan di Gesù, simbolo dell’amore vero per eccellenza”.

