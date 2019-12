Condividi su

Alessia Fabiani: carriera, biografia e vita privata. Chi è ad All Together Now

Mercoledì 4 Dicembre va in onda su canale 5 il programma All Together Now, condotto da Michelle Hunziker con J-Ax. Tra il “muro” umano dei 100 della giuria troviamo Alessia Fabiani, l’ex letterina di Gerry Scotti.

LEGGI ANCHE: Silvia Mezzanotte: carriera, biografia e vita privata. Chi è ad All Together Now

Alessia Fabiani: Vita privata e carriera della show-girl

Alessia Fabiani è un’attrice, showgirl e modella italiana nata il 10 Dicembre 1976 a L’Aquila. Fa il suo esordio in televisione come concorrente del concorso di bellezza Bellissima, in onda sui canali Mediaset, vincendo l’edizione del 1994. Nel 1997 viene scelta come valletta per il programma di Paolo Bonolis Il Gatto e la Volpe, ma il successo mediatico arriverà solo nel 1999 quando parteciperà alla trasmissione Passaparola condotta da Gerry Scotti nelle vesti di letterina.

Nel 2003 partecipa come tronista al programma di Marie De Filippi Uomini e Donne. Alessia Fabiani, oltre al ruolo di show-girl, ha anche recitato come attrice in alcune serie televisive e in diversi film. Tra i lavori più importanti ricordiamo: Loro, un film di Paolo Sorrentino del 2018, Piove sul bagnato, dei registi Andrea Muzzi e Andrea Bruno Savelli e per quanto riguarda le serie TV Distretto di Polizia e Piper di Carlo Vanzina.

Della sfera privata della Fabiani, sappiamo che ha avuto una relazione con Francesco Maria Oppini (il figlio di Alba Parietti) nei primi anni del 2000. Nel 2012 è diventata madre di due gemelli (Kim e Keira) avuti con il compagno Fabrizio Cherubini. La storia con Cherubini però è finita non nel migliore dei modi e da allora Alessia si è dedicata totalmente al suo ruolo di madre, abbandonando il mondo della televisione.

Attualmente ci dobbiamo affidare alle parole stesse di Alessia Fabiani: “La storia con Fabrizio è finita quattro anni fa, per il bene di tutti ho preferito mettere un punto. Sono stata molto male e non è stata una decisione facile. La vita, del resto, è anche questo. C’è una persona che mi rende serena ma non potrà avere mai la priorità. Oggi voglio nutrirmi solo dell’amore di Kim e Keira”.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]