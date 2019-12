Condividi su

Nuovi iPhone 2020: anticipazioni, caratteristiche e quando escono

Fonti non ancora accreditate parlano di un possibile ampliamento della gamma degli iPhone. Diventano sempre più frequenti in queste ore i rumors che interesserebbero ben quattro device Apple e non più tre come consuetudine degli ultimi tempi. Ma quali sarebbero le caratteristiche di questi dispositivi mobili della 12° edizione? Andiamo a vedere quanto c’è di vero e quali specifiche potremmo trovare a bordo degli smartphone di Cupertino.

Nuovi iPhone 2020: caratteristiche e tagli

Ciò che emerge dai primi leak e che i dispositivi della dodicesima generazione avranno il pannello OLED. Ma cos’è la tecnologia OLED? L’acronimo sta per Organic Light Emitting Diode ovvero Diodo organico ad emissione di luce. È un tipo di tecnologia che richiede un costo maggiore nel processo produttivo ma che ha molti vantaggi: si flette, non si surriscalda, permette una visione ad ampio raggio e ha ottimi colori. In virtù di questa considerazione è anche possibile pensare che, a parità di specifiche e con la sola aggiunta di questo display, il costo del device sarà sicuramente più alto. Ecco perché la Apple avrebbe pensato di proporre dimensioni diverse, in maniera tale si potrà garantire un equilibrio anche sul prezzo finale.

WhatsApp: versione beta, tema scuro nelle impostazioni Android

Nuovi iPhone 2020: le dimensioni dei dispositivi

La dimensione della versione base dovrebbe aggirarsi intorno ai 5,4 pollici. Per quanto riguarda invece il modello intermedio, si vocifera che la grandezza sarà di 6,1 pollici mentre la versione più equipaggiata e potente avrà una diagonale di 6,7 pollici. Le varianti più performanti e costose si doteranno di tre camere posteriori mentre le versioni base avranno due fotocamere. Secondo le indiscrezioni sarebbe confermato anche il supporto alla rete 5G. Non c’è, invece, nessuna informazione circa il prezzo. Chissà che quest’ultimo non possa essere più basso qualora fosse confermata la presenza di ben quattro dispositivi.

Francesco Somma

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]