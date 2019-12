Condividi su

Regina Elisabetta abdica nel 2021 e Carlo sarà Re? Le ultime notizie

Regina Elisabetta abdicherà nel 2021, a 95 anni compiuti: le succederà, dopo anni e anni di attesa, il principe Carlo. Che sta già assumendo su di sé decisioni piuttosto rilevanti per favorire maggiormente il momento di transizione nella Casa Reale. Stando alle indiscrezioni del The Sun e come ripreso da RaiNews, infatti, la Regina Elisabetta abdicherà nel 2021, ritirandosi poi da tutti gli impegni pubblici reali. “A convincere Sua Maestà a cedere il passo”, si legge nell’articolo, “sarebbe stata la gestione della faccenda scottante del principe Andrea e i suoi rapporti con il defunto imprenditore americano Epstein”.

Regina Elisabetta abdicherà nel 2021, Carlo diventerà Re

In particolare il principe Carlo, che di anni ne ha 71, avrebbe dimostrato generale inflessibilità nei confronti del fratello minore, del quale non ha mai perdonato gli eccessi che hanno esposto la Casa Reale al ludibrio della stampa specializzata e non. E quest’ultima storia è stata l’occasione per persuadere Andrea a ritirarsi definitivamente a vita privata. “L’ultima opera di un processo di transizione da madre a figlio”, scrive The Sun, “già avviato da tempo per far diventare proprio Carlo da Principe del Galles a Re”.

Inoltre, sempre stando ai rumors del tabloid britannico, non smentiti da alcune fonti interne alla Casa Reale, Carlo starebbe dialogando con William sul futuro della monarchia. Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero tagliati fuori, ma non sembra che a Harry la cosa dispiaccia, oberato dai riflettori che negli ultimi anni sono stati posti sulla sua vita, complice anche il matrimonio discusso e chiacchierato con la Markle, nonché i rapporti tra la Markle e Kate Middleton. Ed è anche nei bisticci tra le due donne che Carlo avrebbe messo il naso, cercando di spegnere il prima possibile eventuali fuochi pericolosi.

In ogni caso, prende sempre più quota l’idea che la Regina Elisabetta, a 95 anni compiuti, abdicherà in favore del principe Carlo. Ci attendono ancora 18 mesi dal grande evento, ma il programma, a meno di importanti cambiamenti durante questo lasso di tempo, pare segnato.

