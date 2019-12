Condividi su

Ronnie Jones: carriera, biografia e vita privata. Chi è ad All Together Now

All Together Now è il programma musicale che va in onda su Canale 5 da Mercoledì 4 Dicembre. Al timone della conduzione troviamo Michelle Hunziker e il rapper J-Ax. Tra i 100 giudici del programma abbiamo anche l’81enne compositore americano Ronnie Jones, che ebbe il suo boom di notorietà durante gli anni ’80.

Ronnie Jones: vita privata e carriera del musicista americano

Ronald Hugo Jones in arte Ronnie Jones è nato a Springfield (Massachusetts) il 14 settembre 1937 ed è un cantante, deejay e compositore musicale. Dopo essere stato scoperto negli anni Sessanta dal talent scout Alexis Korner, considerato il padre del Blues inglese, inizia una carriera tra Stati Uniti ed in Inghilterra, dove si trova a lavorare con artisti del calibro di Mick Jagger, lo storico frontman della band Rolling Stones, Rod Stewart e Long John Baldry.

Ronnie ottiene il successo in Italia grazie al brano Rock Your Baby che diviene subito un tormentone in quegli anni. Grazie a questo successo e alle sue abilità di recitazione, entra a far parte del cast del musical Hair al fianco di artisti come Renato Zero, Teo Teocoli e Loredana Bertè. Dopo essersi dedicato ai musical, debutta in televisione con il film “Orfeo 9” di Tito Schipa Jr. Oltre la carriera come musicista ci saranno anche esperienze come conduttore radiofonico e alcune comparse in alcuni talk-show come “Pop Corn” e “Buona Domenica”. Nel 1980 ha presenziato e partecipato come cantante in gara al Festivalbar con il brano Let’s do it again, senza però riuscire a trionfare.

Per quanto riguarda la vita privata di Ronnie Jones, non ci sono molte informazioni o notizie, sembra proprio che il suo unico amore e ragione di vita sia stata la musica a cui si sta dedicando ancora tutt’ora alla veneranda età di 81 anni.

