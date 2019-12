Condividi su

Adrian: ospiti e anticipazioni di stasera 5 dicembre 2019

È giunto il momento per Adrian di salutare i telespettatori di Canale 5. Il chiacchierato show, in onda oggi 5 dicembre 2019 dalle 21.20, approda al suo ultimo appuntamento ma probabilmente farà discutere ancora per molto tempo.

Dopo un percorso discontinuo, fatto di pause, cambi di programma e modifiche al format, si conclude quindi il ciclo di live di Celentano e la serie animata ambientata in un mondo distopico dominato da un governo corrotto che soffoca le libertà del popolo in modo subdolo e violento. Ma cos’ha in serbo per noi Adrian?

Adrian: ospiti e anticipazioni di stasera 5 dicembre 2019

Bisogna ammetterlo, nel bene e nel male Celentano sa sempre come attirare l’attenzione. Nonostante Adrian non sia riuscito ad ottenere i risultati d’ascolto sperati comunque continua a far parlare di sé. Recentemente Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato all’artista un tapiro d’oro, ironico premio che viene regalato in caso di gaffe e flop televisivi. Ma il Molleggiato non si fatto certo scoraggiare dalle critiche ed ha continuato lo spettacolo senza battere ciglio. Tornano quindi anche questa volta le performance musicali dell’amato cantante milanese a cui, come di consueto, si alternerà la narrazione della serie animata che nell’ultima puntata prevede tanti colpi di scena ed inaspettate rivelazioni.

Nelle scorse settimane hanno arricchito ulteriormente il live con la propria presenza personaggi del calibro di Gianni Morandi, Maria De Filippi, Piero Chiambetti, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Biagio Antonacci, Morgan, Francesca Fialdini e Andrea Scanzi. Stasera invece salirà sul palco di Adrian Marco Mengoni, cantante molto amato dal pubblico italiano che sicuramente ci regalerà emozionanti performance musicali e racconterà momenti importanti della sua vita professionale e privata. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Canale 5 dalle 21.20.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]