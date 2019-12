Condividi su

Stone Temple Pilots: quando esce il nuovo album e anticipazioni

Album acustico per gli Stone Temple Pilots, che tornano il 7 Febbraio con Perdida per l’etichetta Rhino. Sarà anche la seconda prova al microfono per Jeff Gutt, dopo l’abbandono dello storico Scott Weiland – poi morto nel 2015 – e la parentesi del compianto Chester Bennington (frontman dei Linkin Park e suicidatosi nel 2017).

Perdida, un album acustico

Può sembrare strano che gli Stone Temple Pilots, antesignani del grunge, pubblichino un album acustico e per di più suonato con strumenti che tutto si possono definire, fuorché moderni. Ma per loro è uno step perfettamente naturale. “Lo volevamo realizzare da tempo”, è il bassista Robert De Leo a parlare. “La maggior parte delle nostre canzoni iniziano in versione acustica. Ci sembrava che, mantenendole acustiche, sarebbero arrivate al pubblico in modo più genuino”. L’album ha un carattere oscuro e depresso e qualcuno si è chiesto se il mood che pervade il disco fosse dovuto alla scomparsa di Scott Weiland e Chester Bennington avvenute a due anni di distanza. Ma Jeff Gutt assicura di no. “Non conoscevo Scott, ma conoscevo Chester dal 2000, quindi c’era un po’ di lui nella canzone I Didn’t Know The Time. Ma è l’unica. Il resto parla di ex fidanzate e cose del genere”.

Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Musicale

La tracklist del nuovo album degli Stone Temple Pilots

Dieci canzoni in Perdida, nuovo album degli Stone Temple Pilots. Ecco la tracklist:

Fare Thee Well / Three Wishes / Perdida / I Didn’t Know The Time /

Years / She’s My Queen / Miles Away /

You Found Yourself While Losing Your Heart / I Once Sat At Your Table /

Sunburst.

Jeff Gutt è l’autore di quasi tutte le lyrics: “Sono state scritte ripensando ai momenti difficili della mia vita. Mi sono messo nella condizione di essere vulnerabile e per certi versi è spaventoso, eppure mi ha fatto sentire bene“

Robert De Leo ci parla invece di Fare Thee Wheel, primo estratto da Perdida: “Parla dell’essere in viaggio, è un’osservazione della vita”.

Il nuovo album degli Stone Temple Pilots ha usato il Bomb Shelter Studio, di proprietà di Erik Kretz, drummer del gruppo. In quanto alla produzione, se ne sono occupati gli stessi membri della band.

Clicca qui per le anticipazioni sul nuovo album e l’ultimo tour della popstar Dua Lipa

Il tour acustico: “dobbiamo andare là fuori e celebrare la musica”

Perdida, ottavo studio album degli Stone Temple Pilots, sarà l’occasione per un tour acustico che coprirà il Nord America e probabilmente vedrà il gruppo affiancato da tastiere, archi e un ulteriore chitarrista. La natura stessa dei live metterà all’attenzione di pubblico e critica la voce di Jeff Gutt, che però non ne è affatto intimorito: “Il primo concerto che ho fatto è stato al Troubadour quando hanno annunciato chi ero. È stato trasmesso in diretta su SiriusXM. Non esiste pressione più alta di quella. C’era tanto in ballo all’epoca, ma ora le cose sono più tranquille. Dobbiamo solo andare là fuori e celebrare la musica”.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]