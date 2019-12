Condividi su

Regimi fiscali 2021: cosa cambia da gennaio prossimo e nuove tasse

Regimi fiscali: cosa cambia per quanto riguarda il terzo settore nel 2020? Quali sono le ipotesi al vaglio del governo relativamente all’introduzione di una tassazione agevolata per gli ETS?

Regimi fiscali: in arrivo il Registro unico del terzo settore?

Si aspetta ancora l’approvazione del decreto – sul quale devono ancora esprimersi la Conferenza Stato Regioni, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti – da parte del Ministero del Lavoro, inoltre, il Governo, deve ancora incassare il nullaosta della Commissione Ue in merito alla proposta.

Tuttavia, il 2020 dovrebbe essere l’anno in cui diventerà operativo il cosiddetto Runts. In pratica si tratta del registro unico del terzo settore. Secondo quanto previsto attualmente, l’iscrizione – da effettuare solo con modalità telematiche – avrà efficacia costitutiva; dunque, solo dal momento dell’iscrizione in poi un ente potrà definirsi “ente del terzo settore”, utilizzare la dicitura ETS e usufruire delle agevolazioni previste. In ogni triennio, verrà effettuata una revisione degli iscritti al Runts per verificare la permanenza dei requisiti.

Regimi fiscali: cosa cambia con il Runts?

Sostanzialmente, il decreto in questione prevede l’introduzione di un regime fiscale agevolato – forfettario – per tutti gli enti non commerciali del terzo settore e per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato. Le agevolazioni fiscali introdotte dal provvedimento andrebbero a ricadere anche sulle imprese sociali, infine, anche le banche che emettono titoli di solidarietà potranno usufruirne sotto forma di credito di imposta.

Per accedere al Runs, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, innanzitutto, dovranno modificare i propri statuti. All’attivazione del registro unico, si avranno massimo sei mesi per mettersi in regola rispetto a tutti i requisiti richiesti per accedervi. Terminato questo periodo, dal 2021, gli enti che non si saranno ancora iscritti al Runts dovranno devolvere il patrimonio accumulato permanendo fino a quel momento nel nuovo regime fiscale.

