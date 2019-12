Condividi su

Giochi di dicembre Playstation 4, Xbox One e Switch, trama e gameplay

Novità in arrivo nei prossimi giorni per i giochi di dicembre, vediamo insieme gli acquisti consigliati per PS4, Xbox One e Switch.

Giochi PS4 e Xbox One, trama e gameplay

Per iniziare, abbiamo l’espansione Vita Universitaria di The Sims 4. Uno dei videogiochi più conosciuti al mondo, The Sims 4 è un simulatore di vita, dove potrete creare il vostro Sim, la vostra città e gestire la vita (del singolo o dei multipli cittadini) da cima a fondo; l’espansione Vita Universitaria infatti aggiungerà la possibilità di far frequentare al proprio Sim l’università, alloggiare nel dormitorio, creare programmi di studio e partecipare a feste nel campus. Uscito già su PC il 15 novembre, il contenuto è atteso su console PS4 e Xbox One per il 17 dicembre.

Come secondo titolo abbiamo un’altra espansione, ossia Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot per Borderlands 3. Il titolo è uno sparatutto in prima persona con meccaniche da gioco di ruolo; all’inizio dell’avventura potrete scegliere tra uno dei quattro cacciatori della cripta (completamente personalizzabili nelle abilità) e buttarvi nel folle universo di Borderlands 3. È giocabile in singolo e multi-giocatore a schermo condiviso oppure online. L’espansione aggiunge una nuova ambientazione spaziale, una nuova avventura, nuove armi, nuove attività, nuovi nemici e boss. L’espansione sarà disponibile su PS4 e Xbox One dal 19 dicembre.

Il terzo titolo tra i giochi di dicembre è Ancestors: The Humankind Odyssey, un videogioco di sopravvivenza in terza persona dove impersonerete una scimmia; dovrete mangiare, fare attenzione a pericoli come predatori o piante velenose, creare clan ed esplorare il mondo di gioco. Lo scopo è far evolvere e sopravvivere sia il vostro primate che il vostro clan. Anche questo, uscito il 27 agosto su pc, sta per sbarcare su console il 6 dicembre.

Halo su PC e One: Reach per primo. Trama e Gameplay, dove acquistare

Giochi Switch, trama e gameplay

Tra i giochi di dicembre, Nintendo sta per far uscire (un porting su Switch) una delle saghe più conosciute e acquistate degli ultimi tempi, ovvero l’adventure-open world Assassin’s Creed: The Rebel Collection, contenente Assassin’s Creed IV: Black Flag e Assassin’s Creed Rogue. Nel primo caso vestiremo i panni di un pirata, verremo messi a capo di una nave e solcheremo i mari in cerca di tesori e avventure; non mancheranno le classiche battaglie navali (tra le più belle in ambito videoludico) o a fil di spada. Nel Rogue, nel ruolo di un giovane assassino, visiteremo varie parti del continente americano per risolvere un mistero; anche qui saremo equipaggiati di varie armi bianche e sarà presente una modalità battaglia navale. Il gioco è atteso su Switch per il 6 dicembre.

L’altro, tra i giochi di dicembre, è Call of Juarez: Gunsglinger, è uno sparatutto in prima persona; oltre ad una grafica cel shading, il titolo ha un’ottima narrazione in stile western, dove vi sentirete immersi nell’epoca dei fuorilegge. Il gioco è atteso su Switch per il 10 dicembre.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]