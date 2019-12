Condividi su

Mondiale per club 2019: partecipanti, regolamento e diritti tv. Dove vederlo

Il prossimo Mondiale per club si terrà in Qatar tra l’11 e il 21 dicembre 2019. Le partite dell’importante competizione Fifa saranno trasmessi in chiaro da Mediaset.

Mondiale per club: dove vedere le partite?

Mediaset ha acquistato i diritti per la trasmissione del prossimo Mondiale per club Fifa. Le partite della competizione, quindi, andranno in onda sul canale 20 del digitale terrestre. Sin dal 2008, sono sette le partecipanti al torneo: si tratta delle squadre che hanno vinto la massima competizione per club dei rispettivi continenti più il detentore del campionato della nazione ospitante.

Quest’anno, dunque, spazio al Liverpool, che ha vinto la Champions League Uefa, al Flamengo, fresco vincitore della Copa Libertadores, all’Esperance Tunisi, detentore della Coppa dei Campioni africana, ai sauditi dell’Al Hilal, che hanno vinto la Champions asiatica, ai messicani del Monterrey, campioni del massimo torneo centroamericano e, infine, all’Hienghene Sport (Nuova Caledonia) campioni del massimo torneo dell’Oceania. A completare il tabellone l’Al Sadd, squadra campione in carica in Qatar.

Il calendario del mondiale

Il Mondiale per club comincerà, mercoledì 11 dicembre 2019, con un playoff che vedrà scontrarsi l’Al Sadd contro l’Hienghene. Sabato 14 dicembre, andranno in scena i due quarti di finale previsti dal tabellone: la vincitrice dei playoff se la vedrà contro il Monterey, l’Al Hilal giocherà contro l’Esperance. Le perdenti dei quarti si incroceranno nella finalina per il quinto posto, invece, le vincenti proseguiranno il loro percorso in semifinale contro Flamengo e Liverpool.

La finale per il terzo posto, che avrà come protagoniste le squadre che perderanno le semifinali, si terrà il 21 dicembre. Nello stesso giorno, però, si giocherà anche la finalissima. Il pronostico della vigilia naturalmente dà quasi per scontato che, alla fine, si contenderanno il trofeo gli inglesi Campioni d’Europa e i brasiliani Campioni del Sudamerica. Tuttavia, non si possono mai escludere delle sorprese: basta ricordarsi dell’edizione 2018.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]