Francesco Colella: biografia, carriera e filmografia. Chi è in Storia di Nilde

Giovedì 5 Dicembre su Rai 1, per celebrare i 20 anni dalla scomparsa dell’ex presidente della camera Nilde Iotti, viene trasmesso lo sceneggiato dal titolo Storia di Nilde. Nel cast troviamo Anna Foglietta, Francesco Colella, Linda Caridi e Vincenzo Amato.

Francesco Colella: Carriera e vita privata dell’attore Calabrese

Francesco Colella, che nella fiction Storia di Nilde interpreta Palmiro Togliatti, è nato a Catanzaro il 1 Giugno 1974. Francesco si sposta a Roma per seguire e perfezionare la sua passione per il teatro e la recitazione. Nel 1995 prende il diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Debutta nel mondo dello spettacolo al Teatro di Roma per poi lavorare al fianco di Luca Ronconi per lungo tempo (ben 17 spettacoli). Colella prosegue la sua carriera partecipando a diverse serie televisive come: Il capitano Maria, Sotto copertura, Don Matteo e Il rapimento Getty.

Nel 2010 grazie ai film Dettagli e Il mercante di Venezia vince il Premio Ubu come Miglior Attore Non Protagonista. Successivamente vincerà anche il Premio Dante Cappelletti per Anime Morte nel 2013 e il Premio Miglior Attore per Connessioni al Roma Web Festival nel 2016. Tra i lavori più importanti di Colella ricordiamo il film Aspromonte – La terra degli ultimi del regista Mimmo Calopresti (Il film è uscito nelle sale il 21 novembre distribuito da Italian International Film). Francesco ha anche lavorato con il celebre musicista e cantautore emiliano Luciano Ligabue nel film Made in Italy vestendo i panni di Rebecchi.

Per quanto rigurda la vita privata di Francesco Colella non si conosce molto, nemmeno se sia sposato o abbia qualche tipo di relazione. In una recente intervista ha infatti sottolineato quanto sia importante per lui separare la sfera privata dalla carriera sul palcoscenico. L’unico account social posseduto dall’attore è una pagina Facebook con cui interagisce con i fans.

