Condividi su

Manchester City-Manchester United: formazioni, quote e pronostico

La Premier League si prepara a vivere un turno caldissimo. Nel programma della 16^ giornata spicca Manchester City-Manchester United, sentitissimo derby della città di Manchester. Il calcio d’inizio è previsto per sabato 7 dicembre alle ore 18:30 presso l’Etihad Stadium, casa dei citizens.

Pronostico e quote

Manchester City-Manchester United non è una sfida al vertice della Premier League, ma è sempre una match attesissimo. Se storicamente i red devils sono stati la prima squadra di Manchester, negli ultimi tempi il trend è decisamente cambiato, in particolare in seguito all’avvento della nuova proprietà del City a partire dal 2008. In questo campionato la differenza di valori sta risultando ancora una volta evidente, nonostante il Manchester City non stia vivendo una grande annata e sia scivolato al terzo posto, alle spalle anche del Leicester. Il Manchester United è infatti solo sesto, con ben 11 punti in meno dei cugini.

Le quote delle principali agenzie di scommesse pendono totalmente a favore dei padroni di casa, la cui vittoria è quotata a 1,30. Il difficile successo esterno degli uomini di Ole Gunnar Solskjaer sale invece vertiginosamente e tocca quota 11,00. Da tenere in considerazione anche un esito in parità, di certo non impossibile: in questo caso le quote oscillano tra 5,25 e 5,90.

Prossimo turno Liga spagnola: calendario e orari giornata 16

Manchester City-Manchester United: formazioni

L’assenza pesante in casa Manchester City è quella di Aguero. L’attaccante argentino, miglior marcatore stagionale del City, è ancora alle prese con l’infortunio muscolare subito durante la sfida con il Chelsea dello scorso 23 novembre. Per Manchester City-Manchester United in campo, dunque, Gabriel Jesus, autore di una doppietta nell’ultimo turno di campionato. In difesa Mendy agirà sulla sinistra; occasione anche per Stones che farà rifiatare Otamendi. Solskjaer riproporrà invece il 4-2-3-1 visto contro il Tottenham, con Greenwood come riferimento offensivo e Rashford sulla linea dei trequartisti. Sempre indisponibile Pogba.

Ecco le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.

Allenatore: Pep Guardiola.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Greenwood.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]