Prossimo turno Liga spagnola: calendario e orari giornata 16

Nel weekend che va da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, la Liga torna in campo per disputare la sedicesima giornata. Al suo interno troviamo alcuni match interessanti, validi per una classifica in continua variazione settimana dopo settimana. Ecco di seguito il programma.

Prossimo turno Liga, 16a giornata: l’anticipo del venerdì

Ad aprire la giornata ci pensa un sempre molto interessante Villarreal-Atletico Madrid alle ore 21:00 di venerdì. Il submarino amarillo non sta vivendo un bel periodo, essendo reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite e senza vittoria da fine ottobre. Dall’altra parte momento non positivo anche per i madrileni, costretti a inseguire addirittura dal sesto posto.

Prossimo turno Liga, 16a giornata: i match del sabato

Il sabato verrà aperto da Real Madrid-Espanyol alle ore 13:00. Trattasi di due squadre viventi un momento completamente opposto: da un lato i galacticos che ultimamente non sbagliano un colpo, mentre i pericos sono sempre più a rischio retrocessione.

Alle ore 16:00 tocca a Granada-Alaves: gli andalusi, dopo il boom iniziale, si sono arenati nelle ultime settimane ma restano in linea di galleggiamento per l’Europa. I baschi stanno invece conducendo una stagione rispettando abbastanza le attese, ma sono reduci da due stop di fila.

Alle ore 18:30 super derby Levante-Valencia. I granotes, stazionanti in una buona posizione di centro classifica, ospitano gli altalenanti murcielagos, i quali vanno a caccia di un posto nel treno Europa distante pochi punti.

Chiude alle ore 20:45 il match Barcellona-Maiorca. Sfida molto semplice, almeno sulla carta, per la capolista, contro una squadra che si avvicina sempre più pericolosamente alla zona retrocessione.

La domenica di Liga

Eibar-Getafe darà il via alle danze nella domenica di Liga. Alle ore 12:00 gli armeros proveranno ad interrompere il loro momento negativo contro gli azulones, sempre più vicini alla zona europea.

Alle ore 14:00 tocca a Betis-Bilbao. I sevillani sono in ripresa dopo un avvio di stagione tutt’altro che entusiasmante, ma non sarà facile avere la meglio dei leones, quinti in classifica e reduci da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque.

Valladolid-Real Sociedad è il match in programma per le ore 16:00. I padroni di casa non godono di buona salute, ma in classifica non sono in acque troppo agitate; la erreala, dal canto suo, proverà a conquistare i tre punti per consolidarsi in zona Champions League.

Scontro da (quasi) ultima spiaggia alle ore 18:30. Infatti Leganés-Celta Vigo racconta due squadre in forte difficoltà, con i pepineros già quasi spacciati visti i soli sei punti racimolati in quindici incontri. I galiziani sono terzultimi ma reduci da un successo e un pari nelle ultime due partite.

A chiudere il programma ci penserà Osasuna-Siviglia delle ore 20:45. I rojillos sognano l’Europa, ma prima occorre salvarsi tranquillamente. Dall’altra parte il Siviglia ha voglia di proseguire l’ottima striscia di risultati consecutivi, provando a restare in scia a Barça e Real.

