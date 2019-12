Condividi su

Scorpions: nuovo album in uscita. Anticipazioni e canzoni

Gli Scorpions non si fermano: nonostante i propositi di ritiro dopo il tour dell’anno prossimo, sembra proprio che Schenker, Meine & Co. abbiano intenzione di pubblicare un nuovo album. I lavori sul nuovo disco dovrebbero avere inizio a Luglio 2020 a Las Vegas.

Mathias Jabs: “Già dieci canzoni pronte”

È dall’inizio dell’anno che gli Scorpions sono al lavoro sul materiale che si concretizzerà nel nuovo album atteso per la seconda metà del 2020. Ne parla il chitarrista Matthias Jabs: “Stiamo scrivendo nuovo materiale da prima del nostro scorso tour estivo. Di solito è difficile lavorare su qualcosa di nuovo mentre sei on the road. Spesso trovi l’ispirazione, ma ovviamente, svilupparla a casa o in studio è completamente diverso rispetto a quando sei in viaggio praticamente ogni giorno. Credo che abbiamo più o meno dieci canzoni finite, ma stiamo continueremo a proporre idee alla fine del tour”. Gli Scorpions avevano espresso i loro propositi di ritiro dopo il tour 2020; ma, dice ancora Jabs: “Siamo innamorati del nostro pubblico che, in ogni caso, è il nostro primo promoter e non ha dimostrato alcuna intenzione di abbandonarci. Ci stiamo divertendo tantissimo; perché dovremmo fermarci?“

Un nuovo produttore per i tedeschi

È Greg Fidelman l’uomo scelto dagli Scorpions per produrre il prossimo disco. Uno dei nomi più famosi e rispettati della scena “dura”, ha lavorato tra gli altri con i Metallica su Hardwired… To Self-Destruct e su We Are Not Your Kind, apprezzatissimo album degli Slipknot. È Ancora Matthias Jabs che ce lo presenta: “Greg è un grande professionista ed una persona squisita. Venne a trovarci al nostro studio ad Hannover, in Germania. Il piano è quello di incidere fino a Luglio, quando andremo nella nostra piccola residenza di Las Vegas per un mese. In quei giorni apporremo gli ultimi ritocchi sul disco, in termini di missaggio e finiture. Dovremmo riuscire a pubblicare l’album per l’inverno del 2020“.

Gli Scorpions: un esempio di longevità

Quest’anno gli Scorpions hanno compiuto 50 anni. Era infatti il 1969 quando Rudolf Schenker, attivo già dal 1965, arruolò nella sua band Michael Schenker, suo fratello, e il singer Klaus Meine, dando vita a una realtà che è giunta fino a noi attraverso 19 album che vanno da Lonesome Crow del 1972 all’ultimo, pubblicato nel 2015, Return To Forever. Ma sono oltre 50 i dischi pubblicati tra lavori in studio, dal vivo e antologie. Il periodo di maggior successo per loro è quello 1979/1990 con Blackout, Love At First Sting, Savage Amusement e Crazy World che diedero alla band una fama mondiale, spingendosi anche nei territori, allora poco battuti, dell’Europa dell’Est. Al declino negli Anni 90 – peraltro comune a molte rock’n’heavy bands, travoolte dall’ondata grunge – ha fatto riscontro un ritorno alla grande dal 2007, data di pubblicazione di Humanity – Hour 1, fino ai giorni nostri, che li vedono impegnati con un tour e il nuovo album in programma nel 2020.

Ed O’Brien, nuovo album. Biografia e carriera del chitarrista dei Radiohead

La line-up degli Scorpions

La line-up di questa hard rock band teutonica si è stretta attorno ai due membri storici, Rudolf Schenker, chitarrista, e il frontman Klaus Meine, pur se ormai anche Matthias Jabs, anche lui alla chitarra, presente dal 1979, può essere considerato tale. Da non dimenticare altri due eccellenti chitarristi transitati in casa Scorpions: Michael Schenker e Uli Jon Roth. Pawel Maciwoda è il bassista del gruppo, mentre l’ultimo acquisto è il batterista Mikkey Dee, con un curriculum di tutto rispetto (King Diamond e Motörhead). Di lui Klaus Meine dice: “Il nostro nuovo batterista, Mikkey Dee, ha dato nuova forza al gruppo. Non saremmo mai riusciti ad andare avanti senza di lui. Ci stavamo arenando, ma a breve ci troveremo in studio e metteremo insieme le idee di tutti per un nuovo e sensazionale disco“.

