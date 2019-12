Condividi su

Truffe telefoniche e chiamate a rischio: cos’è il vishing e come evitarlo

Il vishing è una truffa simile al phishing, ma che utilizza la “voice” come mezzo principale per raggirare la vittima. Dunque, se il phishing è una truffa che utilizza principalmente l’e-mail per sottrarre dati personali e informazioni sensibili, il vishing utilizza la voce, perché il mezzo preferito da questo tipo di truffa sono le chiamate telefoniche.

Truffe telefoniche: vishing e Ping Calls, come funziona il meccanismo

In Italia sta tornando in voga il fenomeno delle Ping Calls. Il meccanismo è semplice: un soggetto riceve una chiamata da un prefisso straniero, dal quale però riceve solo uno squillo. Incuriosito di sapere di chi si tratta, magari perché l’uomo pensa di aver ricevuto una chiamata invece di un solo squillo, richiama il numero. Viene quindi attaccato un’altra linea, dal quale spesso provengono rumori di sottofondo di diversa natura, ma può anche rispondere un tipo e fingersi l’operatore di chissà quale servizio. Tuttavia, appena l’utente richiama il numero misterioso e la comunicazione attivata, l’utente rischia di perdere tutto il conto che ha sul credito telefonico, fino a 1,50 euro al secondo. Se il meccanismo della ricarica è fine a se stesso e va fatto manualmente allora non c’è nessun problema, nel senso che il credito sottratto è solo quello della ricarica. Più importanti sono le conseguenze se l’utente ha attivo una ricarica automatica alla scadenza del credito o un addebito diretto sul conto, pericoloso perché apre le porte ai dati sensibili sulla carta ai malviventi, con il rischio di perdita dei dati e ovviamente dei soldi.

I prefissi da non richiamare

I numeri truffaldini più comuni hanno generalmente i seguenti prefissi:

+216 : Tunisia (abbiamo recentemente parlato di una truffa di questo tipo con questo prefisso, clicca qui);

: Tunisia (abbiamo recentemente parlato di una truffa di questo tipo con questo prefisso, clicca qui); +255 : Tanzania;

: Tanzania; +371 : Lettonia;

: Lettonia; +373 : Moldavia;

: Moldavia; +375 : Bielorussia;

: Bielorussia; +383: Kosovo.

Truffe telefoniche e vishing: come tutelarsi

In ogni caso, per tutelarsi da questo tipo di truffe è necessario seguire alcuni accorgimenti, diffusi anche dalla Polizia Postale. Il primo consiglio è quello di diffidare di numeri telefono sconosciuti o sospetti e quindi non richiamarli. Se qualcuno deve dirci qualcosa d’importante, richiamerà. Ovviamente il secondo suggerimento, che si estende anche agli altri tipi di truffe, è quello di non fornire mai per nessun motivo al mondo i propri codici di accesso ai servizi bancari online. Infine, segnalare la chiamata sospetta e il tentativo di truffa alla Polizia Postale e indicare il numero incriminato.

