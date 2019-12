Condividi su

Numeri svuota credito: truffe cellulare con squillo muto. Come funziona

Una telefonata allunga la vita, diceva una vecchia pubblicità. Ma oggi può anche svuotarvi il credito. È infatti in atto una nuova truffa che inizia con uno squillo muto da un numero sconosciuto e finisce con il credito azzerato. Per ora sono stati segnalati due numeri tra quelli più comuni, ma l’elenco potrebbe essere lungo e quindi avvalersi anche di nuovi numeri. Andiamo a scoprire quali numeri non bisogna richiamare per evitare di cadere nel raggiro, come funziona la nuova truffa e come tutelarsi.

Numeri svuota credito: come funziona la truffa

Riceviamo uno squillo muto sul nostro telefono. Lo avvertiamo subito, o forse lo scopriamo più tardi: quindi scopriamo un numero che non abbiamo in rubrica. Chi può averci chiamato? Curiosi, richiamiamo quel numero: siamo direttamente collegati a un server, che non è mai lo stesso, ma cambia ogni qualvolta la truffa viene attivata. Ci si ritrova abbonati a servizi mai richiesti e che risulta difficile pure eliminare. Sulla Sim comincia il countdown del nostro credito.

Bonus moneta elettronica: truffa carta, come funziona e come agiscono

Numeri svuota credito: ecco quali sono

Ecco quali sono i due numeri principalmente incriminati:

+216 28915036

+216 28914685

Come abbiamo scritto in precedenza, questi sono solo due dei numeri utilizzati per questo tipo di truffa (il prefisso è di origine tunisina) e quindi potrebbero essercene altri.

Truffa tasse contro anziani: falsi funzionari comunali, le fasi dell’inganno

Come tutelarsi dalle chiamate sospette?

Come tutelarsi? Innanzitutto non rispondere a numeri sospetti: se è importante richiameranno loro. Se si ha la possibilità si può fare anche un rapido controllo in contemporanea. Basta selezionare il numero e fare una ricerca su Google da mobile o da PC per capire a chi appartiene quel numero (funziona spesso per quei numeri che appartengono a call center fastidiosi specializzati in pubblicità aggressiva). In ogni caso, una volta appurato che il numero che ha effettuato lo squillo è quello incriminato che abbiamo citato in precedenza, è bene che sia messo subito in blacklist sul proprio dispositivo (l’opzione è disponibile tra le impostazioni in Chiamate in entrata). Generalmente basta selezionare o tenere premuto il dito sul numero del chiamante per veder apparire l’opzione desiderata.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]